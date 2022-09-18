Названо професії та робочі місця, де після початку війни платять більше

Сьогодні багато підприємств поставили своє виробництво на паузу. На противагу їм деякі сфери бізнесу навпаки, змогли розширитись через збільшення попиту на товари та послуги.





Через війну ринок праці не просто став, а в буквальному сенсі обвалився. У різних регіонах ситуація різна, але загалом картина не дуже приваблива. Багато українців лишилися без роботи. В тім саме зараз найкращий час змінювати кваліфікацію і починати нову справу.

Офіційно рівень безробіття зріс на 30%, але не офіційно цей показник на багато вищий. Сьогодні багато вакансій для фахівців будівельних спеціальностей. Багато об’єктів нерухомості пошкоджені чи знищені повністю. Тому будівельники та ремонтники мають багато роботи. Відзначається стрімкий попит на такі спеціальності:

слюсарі;

сантехніки;

електрики.

Також роботи додалось для тих, хто займається шиномонтажем та ремонтом автомобілів. Понівечені дороги, обстріли населених пунктів Росією вивели з ладу сотні автомобілів.

Сфера IT не лише залишається найприбутковішою. Попит на спеціалістів у програмуванні стабільно зростає з року в рік. Можна пройти курси, отримати нову спеціальність та почати працювати в інтернеті навіть без стажування чи випробного терміну.

Торгівля — очікується що й у 2023 році ця сфера буде розвиватись та адаптуватись до нових умов. Сьогодні вигідно залучати партнерів із-за кордону, налагоджувати торгові зв’язки з Європою, Америкою та навіть Китаєм.

Медицина — у госпіталях та лікарнях не вистачає робітників. Потрібно доглядати за пораненими бійцями та українцями. Лікарі працюють понаднормово, молодший медичний персонал також на ногах у режимі 24/7. На додачу до цього очікується нова хвиля коронавірусу. Тому люди з медичною освітою також мають стабільну роботу та зарплатню.