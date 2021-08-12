Перевірятимуть кожен чек: податківці змусять українців платити за дорогі покупки

Незабаром в Україні буде запроваджено нову схему податкового контролю. Повноваження податківців розширять й вони отримають можливість моніторити не лише доходи українців, але і їх витрати. Тож здійснивши покупку «не по кишені», громадянину доведеться пояснити контролерам, звідки він узяв гроші.





Детальніше про роботу системи, яка зараз знаходиться на стадії розробки, розповів очільник профільного комітету Верховної Ради Данило Гетьманцев. Він уточнив, що за будь-яку дорогу покупку, яка не вписується у відомий податківцям бюджет громадянина, потрібно буде сплатити 18% податку. Податок на доходи фізичних осіб доведеться платити щоразу, коли покупець не зможе пояснити контролерам походження витрачених грошей.

На думку пана Гетманцева, мета даної ініціативи зовсім не у тому, щоб обмежити витрати громадян. Міністерство фінансів лише намагається шляхом введення податку на покупки закликати українців легалізувати свої приховані доходи. Для максимального спрощення цієї процедури у липні навіть було прийнято закон про податкову амністію. Згідно із ним з 1 вересня поточного року до 1 вересня 2022 року громадяни, що не задекларували свої активи, зможуть зробити це за зниженою податковою ставкою.

Скористатися «податковим вікном» можна буде для декларування грошей, нерухомості, автомобілів, чи навіть цінних паперів. Для капіталу та матеріальних цінностей, що знаходяться на території України, податкова ставка в рамках амністії становитиме всього 5%, а на закордонне майно буде накладено податок у розмірі 9%. У порівнянні із звичайним ПДФО, що становить 18%, такі умови видаються більш ніж вигідними.

Позатим чиновник уточнив можливі терміни впровадження в Україні так званого «податку на витрати». Оскільки основним завданням закону є стимулювання громадян до легалізації власних доходів, впроваджувати його варто вже після завершення терміну амністії. Тож Данило Гетьманцев прогнозує втілення непрямого податкового контролю в життя не раніше, ніж у 2023 році.