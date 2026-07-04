Сонячна активність 4 липня: Україну накрила магнітна буря рівня G3

Сьогодні, 4 липня, на Землі фіксують підвищену геомагнітну активність. За даними українського сервісу «Магнітка», який відстежує космічну погоду в реальному часі, зараз триває геомагнітна буря рівня G3.

Максимальний Kp-індекс сьогодні становить 6.0. Це вже не слабке збурення, а сильна буря, яка може відчуватися метеочутливими людьми. У такі періоди частіше скаржаться на втому, головний біль, зниження концентрації, проблеми зі сном або коливання артеріального тиску.

Яким буде прогноз протягом дня

Найвищі показники геомагнітної активності сервіс зафіксував у нічні та ранкові години. За прогнозом «Магнітки», далі ситуація має поступово стабілізуватися:

03:00 — Kp 6.0;

06:00 — Kp 4.7;

09:00 — Kp 4.3;

12:00 — Kp 4.3;

15:00 — Kp 3.7;

18:00 — Kp 3.7;

21:00 — Kp 3.3;

00:00 — Kp 2.3.

Тобто основний пік бурі припадає на першу половину доби. Увечері магнітосфера має перейти до спокійнішого стану, хоча повністю ігнорувати вплив космічної погоди метеочутливим людям не варто.

Що радять у такі дні

Під час сильних магнітних бур варто зменшити зайве навантаження, пити достатньо води, не перевтомлюватися та стежити за тиском, якщо є схильність до його коливань. Особливо уважними варто бути людям із серцево-судинними захворюваннями, порушеннями сну або хронічною втомою.

Водночас магнітна буря не означає, що самопочуття обов’язково погіршиться у всіх. Реакція організму індивідуальна, тому головне — орієнтуватися на власний стан і не ігнорувати тривожні симптоми.