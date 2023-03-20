Бронирование 2023: почему уменьшилось количество отсрочек и какие отрасли лидируют по числу броней

В Украине в 2023 году существенно уменьшилось количество забронированных работников. На сегодня отсрочку от призыва имеют 528 тыс. военнообязанных граждан, хотя еще в октябре 2022 года их число составляло около 700 тыс. В Кабмине рассказали, почему уменьшилось количество бронирований и какие отрасли забронировали больше всего своих работников.

Прежде всего, в Кабинете министров отметили, что уменьшение числа забронированных сотрудников связано с изменением порядка бронирования. Новые правила были введены в конце января и значительно сузили круг лиц, имеющих шансы на отсрочку от службы. Так что с момента принятия изменений к порядку бронирования в Украине было забронировано не более 2 тыс. работников.

Тем временем у многих военнообязанных украинцев, получивших отсрочку от службы в 2022 году, уже закончился срок бронирования. А поскольку правила изменились, забронировать их повторно работодатели уже не могут.

Также в правительстве рассказали, какие отрасли за время войны оформили больше всего отсрочек для своих работников. Согласно данным Министерства экономики, в первой пятерке по числу бронирований оказались:

Энергетическая отрасль – 163 тыс. человек;

Транспорт и логистика – 76 тыс. человек;

Аграрно-промышленный сектор – 63 тыс. человек;

Областные и районные администрации – 45 тыс. человек;

Промышленность – 33 тыс. человек.

В общей сложности с 24 февраля 2022 года Министерство экономики Украины выдало 3510 приказов о бронировании. Из них 2661 до сих пор являются действующими.

Напомним, что согласно новым правилам бронирования, право на отсрочку имеют только работники критически важных для страны предприятий и учреждений. Для признания критически важными такие предприятия или учреждения должны соответствовать ряду критериев, важнейшими из которых являются:

стратегическое значение для экономики страны;

отсутствие задолженности по уплате ЕСВ;

обеспечение работникам зарплаты, не меньше средней в стране.

При соответствии этим критериям предприятие или учреждение имеет право забронировать от мобилизации до 50% своих работников, не считая руководителей и их заместителей.