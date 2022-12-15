Коли Україну накриє наступна хвиля мобілізації: в Міноборони відповіли

Наступна хвиля мобілізації до Збройних сил України цілком і повністю залежатиме від ситуації на фронті. Наразі цю тему у владних колах не піднімають, але вже після Нового року вона стане ключовою для Верховної Ради України. Тоді парламентарі в приймуть остаточне рішення щодо завдань, які будуть поставлені перед черговим призовом. Про це в коментарі програмі «Нічна варта» розповіла заступниця голови Міністерства оборони Ганна Маляр.

Вона зауважила, що головною метою наступної мобілізації буде заміна поранених військовослужбовців, а також тих, хто захищає країну з перших днів війни. За рахунок нової хвилі мобілізації вони зможуть відпочити та відновитися після травм. Натомість Збройні сили не втратять у кількісних характеристиках та будуть і надалі боронити країну від ворога.

Крім поранених та вояків, що служать із перших днів війни, є потреба і в доукомплектуванні деяких підрозділів через втрати. Адже чимало українських воїнів віддали за батьківщину своє життя, і тепер їх місця повинні зайняти новобранці.

До слова, ще у жовтні підполковник Юрій Максимів, що займає посаду очільника Київського міського центру комплектування та соцпідтримки, наголошував на необхідності доукомплектування частини підрозділів ЗСУ. Тож потреба у новому призові справді є і вона досі актуальна. А тому повістки прийдуть якщо не всім, то більшості військовозобов’язаних чоловіків в Україні.

Нагадаємо, що Верховна Рада України за час війни вже кілька разів продовжувала термін мобілізації. Зокрема 15 листопада її продовжили вже уп’яте строком на 90 днів. Згідно з останнім рішенням парламенту мобілізація триватиме до 19 лютого 2023 року. Протягом цього часу військовозобов’язаним чоловікам не можна буде виїздити з країни. Таку можливість матимуть лише спортсмени, водії, залізничники та чоловіки, що належать до пільгових категорій.