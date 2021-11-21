Названий колір одягу, який допоможе на співбесіді та важливих переговорах

Певний колір в одязі може вплинути на результат наших дій, каже нове дослідження. Як зазначає The Daily Mail, найкращим вибором для співбесіди, важливих переговорів чи презентації вважається чорний.





Те саме у разі побачень, але тільки з чоловічого боку. Жінкам рекомендують віддати перевагу червоному.

Синій чи блакитний найкраще налаштовує на заняття спортом, а сірий – на прогулянки та відпочинок. А ось білий одяг, що цікаво, оточуючих може дратувати.

Дослідник Беккі Спелман пояснює, що такі результати мають глибоке культурне і психологічне коріння.

« У всьому світі червоний колір зазвичай асоціюється із сильними емоціями, такими як гнів та пристрасть. Це легко зрозуміти, бо червоний — це колір крові, з очевидними асоціаціями з гнівом та насильством. Люди також схильні червоніти, коли вони схвильовані чи розсерджені. Однак інші колірні асоціації можуть сильно відрізнятися залежно від культурного та історичного контексту », – зазначає психолог.