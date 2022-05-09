В Украине изменили процедуру получения заграничного и украинского паспортов

Кабинет министров Украины на днях внедрил экспериментальный проект, благодаря которому украинцы смогут одновременно производить и заграничный, и внутренний паспорта. По такому же принципу можно будет осуществить и обмен просроченных документов.





В правительстве отметили, что тестирование такой системы изготовления документов будет продолжаться в течение 2 лет. Заявленной целью эксперимента является усовершенствование предоставления гражданам административных услуг в условиях военного положения.

В пресс-службе кабинета министров также отметить, что упрощенная система изготовления паспортов будет распространяться также на документы, которые были:

украдены;

потеряны.

Чиновники подчеркнули, что одновременное оформление двух паспортов значительно ускорит получение или восстановление гражданами документов. Такой проект сейчас самое время, ведь многие украинцы в результате боевых действий потеряли свои документы. Некоторые переселенцы, убегая из-под обстрелов, не успевали взять с собой даже самое необходимое, в том числе и паспорта. К тому же, на выезде из временно оккупированных регионов россияне нередко конфисковывают документы украинцев.

Стоит отметить, что гражданам Украины разрешено пересекать границу только с внутренним украинским паспортом. Такую информацию недавно подтвердили в МВД. Но в ведомстве также предупредили: выезжая в другую страну гражданам следует иметь при себе и загранпаспорт.

Наличие международного документа, удостоверяющего личность, является законным требованием некоторых государств. Так что процедура одновременного изготовления сразу двух паспортов пригодится в частности украинцам, которые планируют найти убежище за границей.

Напомним, что польские пограничники, хотя все еще пропускают украинцев с внутренними паспортами, уже понемногу возвращают довоенные правила пересечения границы. В частности, снова начало действовать ограничение на тонировку стекла в автомобилях, въезжающих на территорию Польши. Тонировка передних пассажирских и лобового стекла по актуальным правилам не должна превышать 10%. Иначе гражданам придется возвращаться в Украину и снимать тонировку.