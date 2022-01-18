Хто перший: відключати від газу українців можуть вже у лютому

За результатами наради, що днями була організована Кабінетом міністрів України, Міненерго доручено підготувати графік поставок газу побутовими споживачами. Допомагати зі збором даних профільному міністерству будуть облгази та компанія «Нафтогаз». План поставок енергетики відтепер готуватимуть щоденно. Та у трактуванні деяких експертів за цією ініціативою криється намір скоротити обсяги використання природного газу населенням.





Заступник голови парламенту з питань енергетики та компослуг Олексій Кучеренко, ознайомившись із протоколом наради припустив, що під «планом поставок» урядовці мали на увазі не що інше, як графік обмеження споживання ресурсу.

«Газу у сховищах нам вже не вистачає. Протягом останніх трьох діб довелося відібрати із труби понад 30 мільйонів кубів. Це може зіграти на руку «Газпрому», і водночас дуже погано закінчитися для України. Отож споживачів потроху готують до обмежень. Та в першу чергу економити будуть на об’єктах промисловості», – зазначив Кучеренко.

Депутат пояснив свою версію щодо урізання поставок підприємствам одним із пунктів протоколу доленосного засідання Кабміну. У ньому урядовці підкреслювали необхідність проведення спільних зустрічей з енергокомпаніями та вітчизняними підприємствами до 12 січня поточного року. Переговори мали не меті врегулювання поставок газу до кінця опалювального сезону. Тобто із промисловцями збиралися обговорили план економії чи навіть тимчасового припинення поставок енергоресурсу в разі виникнення такої потреби.

Підтверджує версію Кучеренка й незалежний енергоексперт Валентин Землянський. Він вважає, що економити газ в Україні почнуть вже з лютого.

«Останній місяць зими принесе похолодання до -15 градусів. За такої температури добове споживання становить щонайменше 160 мільйонів кубів за добу. Тоді як запаси у вітчизняних сховищах разом із власним видобутком дозволяють використовувати не більше 145 кубів. Тобто зараз енергетики по суті вирішують, кого із підприємців відмикати від газу першим», – резюмував Землянський.