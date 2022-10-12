Сало «на вагу золота»: ціна культового продукту знову б’є всі рекорди

В Україні у жовтні знову підвищилися ціни на сало. Домашнє сало зараз вартує в середньому 199 грн за кілограм. Тоді як у вересні його ціна становила 176,3 грн. Тобто лише за місяць культовий продукт здорожчав майже на 23 грн.

Про це стало відомо після публікації на сайті Мінфіну, де відомство оприлюднило динаміку цін на сало в Україні. Згідно з даними міністерства, сало солоне за темпами здорожчання не відстає від домашнього. Ба більше, його ціна з вересня підскочила аж на 39,85 грн та сягнула 261,53 грн за кілограм.

В найбільших українських супермаркетах сало солоне станом на сьогодні коштує:

Novus – 289 грн/кг;

Метро – 249,9 грн/кг

Ашан – 245,7 грн/кг.

Варто зазначити, що сало в Україні дорожчає вже п’ятий місяць поспіль. Ціна на нього востаннє знижувалася у травні на символічні 4,2 грн до 186,8 грн. А після цього його вартість стрімко попрямувала вгору:

червень – на 3,33 грн до 185,83 грн за кілограм;

липень – на 4,92 грн до 190,75 грн;

серпень – на 19,06 грн до 209,81 грн;

вересень – на 11,87 грн до 221,68 грн;

жовтень – на 34,26 грн до 255,94 грн.

А з 1 до 11 жовтня сало подорожчало ще на 5,6 грн за кілограм

На відміну від солоного сала, сало домашнє взяло курс на здорожчання лише два місяці тому. Востаннє ціна на нього впала у серпні на 2,06 грн. Тоді його вартість стабілізувалася на рівні 154 грн за кілограм. А далі почалося:

вересень – плюс 22,31 грн до 176,31 грн за кілограм;

жовтень – ще 22,69 грн до 199 грн.

Серед цінових рекордсменів у жовтні опинилися курячі яйця. Їх вартість з вересня зросла в середньому на чверть. За упаковку з 10 яєць зараз доведеться віддати щонайменше 53-56 грн. Хоча експерти прогнозують, що їх ціна незабаром знизиться приблизно до 35 грн. Саме стільки коштували яйця до війни.