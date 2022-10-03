Експерти розповіли про те, які продукти подорожчають скоро ще більше

Продукти тваринного походження в Україні продовжать дорожчати. До кінця року ціни на молоко, м’ясо та яйця зростуть щонайменше на 5%, а за деякими прогнозами й на всі 10%. Головними причинами здорожчання є так звані військові фактори, зокрема окупація та руйнування профільних підприємств, інфляція, проблеми з логістикою тощо.

Найбільш ходові види м’яса станом на серпень вже вартували майже на чверть більше, ніж минулого року. Наприклад вартість сала із серпня 2021 року збільшилася на 26%, а за останній місяць – ще 4-5%. Якщо у серпні, тобто фактично місяць тому, кілограм сала можна було придбати за 210 грн, у вересні за цього просили вже 218 грн.

Свинина за останній місяць здорожчала на 10-25 грн/кг. Відтак грудинка станом на кінець вересня коштувала 158 грн/кг, ребра – 164 грн/кг, лопатки – 155 грн/кг, а ошийок – 213 грн/кг.

Експерти споживчого ринку пояснили, що здорожчання свинини пов’язано не лише з причинами військового характеру, але й зі скороченням поголів’я свиней. Через це стрімко дорожчати почало не лише м’ясо, але й ковбасні вироби.

Навдивовижу стабільними залишаються ціни на гов’ядину. Різниця між вартістю цього виду м’яса у серпні та вересні складає не більше 1-2 грн/кг. Не відчули великої різниці в ціні й любителі птиці, адже курятина здорожчала лише на 5 грн/кг.

Молоко в українських супермаркетах дорожчає майже кожного тижня. Наразі його середня ціна становить 35 грн/л. А кисломолочні продукти, такі як кефір та білий йогурт коштують 41 грн/л та 50 грн/л відповідно. За словами експертів, ціни на молочку в Україні вже впритул наблизилися до європейських.

Що ж стосується яєць, головною причиною їх здорожчання є сезонне падіння продуктивності курей-несушок. Наприкінці вересня вартість яєць встановилася на рівні 40,90 грн за упаковку (10 штук). Хоча лише в серпні вони були дешевші майже на 21%. За прогнозами Українського клубу агробізнесу до кінця року десяток яєць можна буде придбати в кращому випадку за 45/50 грн.