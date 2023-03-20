Феерический месяц: в апреле трем знакам зодиака обещают успехи в карьере и море денег

В апреле трем знакам зодиака прогнозируют очень благоприятный период. Перед ними откроются новые карьерные перспективы, а доходы ощутимо возрастут. Успех в рабочей сфере астрологи обещают Овнам, Близнецам, Ракам и Стрельцам. Этим счастливчикам будет удаваться все, за что бы они ни взялись.

Овен

Несмотря на незначительные препятствия, Овны в апреле сумеют совершить потрясающий карьерный скачок. Поможет им в этом Марс, который как раз находится в наиболее благоприятной для представителей знака позиции. Его влияние придаст Овнам уверенность в себе и поможет устоять под давлением обстоятельств. Но наиболее успешной будет вторая половина месяца, которая пройдет на фоне транзита Сатурна в его 11-м доме. В этот период все дела Овнов пойдут на лад. Их ждет безоговорочный успех.

Близнецы

Второй весенний месяц станет для Близнецов временем, когда они будут пожинать плоды своего труда. Представителей знака ждет достойная награда за их старания. Благодаря удачному положению Меркурия, Венеры и Солнца Близнецы могут даже получить крупную премию. Их счета пополнятся значительной суммой, которую уроженцы знака используют чтобы рассчитаться с долгами и сделать небольшие инвестиции. И хотя негативные вибрации Марса могут вызвать ссоры с коллегами, апрель для Близнецов пройдет исключительно удачно.

Рак

Всем, кто родился под созвездием Рака, астрологи обещают кардинальные перемены. Это может быть как новая работа, так и перевод на другую должность в той же компании. Достоверно известно только одно – эти изменения откроют перед Раками потрясающие возможности. Конечно, на новом месте представители знака могут столкнуться с определенными проблемами, в том числе с давлением руководства и завистью коллег. Однако небольшие недоразумения не омрачат их успех.

Стрелец

Для Стрельцов апрель станет чуть ли не лучшим месяцем года. Их ждет карьерный прорыв, новые интересные проекты и командировки. Представители знака начнут тесно сотрудничать с иностранными партнерами и, возможно, даже получат предложение работы за рубежом. Финансовая сфера также наладится, ведь кроме удовольствия, работа начнет приносить Стрельцам еще и большие доходы. Уроженцы знака заживут на широкую ногу, ни в чем себе не отказывая.