Евро летит вниз: курс валют на 17 июня

В Украине продолжает стремительно дешеветь европейская валюта, такая тенденция наблюдается с начала недели. На пятницу, 17 июня, Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 30 гривен и 38 копеек. По сравнению с предыдущим днем ​​курс снизился на 21 коп.





Падение наблюдается и у других европейских валют. 17 июня за польский злотый будут просить 6 гривен и 55 копеек, а за румынский лей – 6 гривен и 18 копеек.

Доллар США 17 июня будет стоить 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 17 июня 2022