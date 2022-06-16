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Евро летит вниз: курс валют на 17 июня
В Украине продолжает стремительно дешеветь европейская валюта, такая тенденция наблюдается с начала недели. На пятницу, 17 июня, Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 30 гривен и 38 копеек. По сравнению с предыдущим днем курс снизился на 21 коп.
Падение наблюдается и у других европейских валют. 17 июня за польский злотый будут просить 6 гривен и 55 копеек, а за румынский лей – 6 гривен и 18 копеек.
Доллар США 17 июня будет стоить 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 17 июня 2022
|Код цифровой
|Код буквенный
|Количество единиц валюты
|Название валюты
|Официальный курс
|036
|AUD
|1
|Австралийский доллар
|20,338
|944
|AZN
|1
|Азербайджанский манат
|17,2524
|933
|BYN
|1
|Белорусский рубль
|10,6335
|975
|BGN
|1
|Болгарский лев
|15,5429
|410
|KRW
|100
|Она
|2,2733
|344
|HKD
|1
|Гонконгский доллар
|3,7268
|208
|DKK
|1
|Датская крона
|4,0853
|840
|USD
|1
|Доллар США
|29,2549
|978
|EUR
|1
|Евро
|30,3885
|818
|EGP
|1
|Египетский фунт
|1,561
|392
|JPY
|10
|Йена
|2,2025
|985
|PLN
|1
|Злотый
|6,4491
|356
|INR
|10
|Индийская рупия
|3,7459
|124
|CAD
|1
|Канадский доллар
|22,5968
|191
|HRK
|1
|Куно
|4,0388
|484
|MXN
|1
|Мексиканское песо
|1,419
|498
|MDL
|1
|Молдавский лей
|1,5273
|376
|ILS
|1
|Новый израильский шекель
|8,4542
|554
|NZD
|1
|Новозеландский доллар
|18,2814
|578
|NOK
|1
|Норвежская крона
|2,903
|710
|ZAR
|1
|Ренд
|1,8274
|643
|RUB
|10
|Российский рубль
|5,1315
|946
|RON
|1
|Румынский лей
|6,1464
|360
|IDR
|1000
|Рупия
|1,981
|702
|SGD
|1
|Сингапурский доллар
|21,0376
|960
|XDR
|1
|СДР (специальные права заимствования)
|38,8971
|398
|KZT
|100
|Теньге
|6,5798
|949
|TRY
|1
|Турецкая лира
|1,6888
|348
|HUF
|100
|Форинт
|7,6306
|826
|GBP
|1
|Фунт стерлингов
|35,5023
|203
|CZK
|1
|Чешская крона
|1,2287
|752
|SEK
|1
|Шведская крона
|2,8391
|756
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|29,8474
|156
|CNY
|1
|Юань Жэньминьби
|4,3559