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Евро летит вниз: курс валют на 17 июня

16.06.2022
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В Украине продолжает стремительно дешеветь европейская валюта, такая тенденция наблюдается с начала недели. На пятницу, 17 июня, Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 30 гривен и 38 копеек. По сравнению с предыдущим днем ​​курс снизился на 21 коп.

Падение наблюдается и у других европейских валют. 17 июня за польский злотый будут просить 6 гривен и 55 копеек, а за румынский лей – 6 гривен и 18 копеек.

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Доллар США 17 июня будет стоить 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 17 июня 2022

Код буквенный Количество единиц валюты Название валюты Официальный курс
AUD 1 Австралийский доллар 20,338
AZN 1 Азербайджанский манат 17,2524
BYN 1 Белорусский рубль 10,6335
BGN 1 Болгарский лев 15,5429
KRW 100 Она 2,2733
HKD 1 Гонконгский доллар 3,7268
DKK 1 Датская крона 4,0853
USD 1 Доллар США 29,2549
EUR 1 Евро 30,3885
EGP 1 Египетский фунт 1,561
JPY 10 Йена 2,2025
PLN 1 Злотый 6,4491
INR 10 Индийская рупия 3,7459
CAD 1 Канадский доллар 22,5968
HRK 1 Куно 4,0388
MXN 1 Мексиканское песо 1,419
MDL 1 Молдавский лей 1,5273
ILS 1 Новый израильский шекель 8,4542
NZD 1 Новозеландский доллар 18,2814
NOK 1 Норвежская крона 2,903
ZAR 1 Ренд 1,8274
RUB 10 Российский рубль 5,1315
RON 1 Румынский лей 6,1464
IDR 1000 Рупия 1,981
SGD 1 Сингапурский доллар 21,0376
XDR 1 СДР (специальные права заимствования) 38,8971
KZT 100 Теньге 6,5798
TRY 1 Турецкая лира 1,6888
HUF 100 Форинт 7,6306
GBP 1 Фунт стерлингов 35,5023
CZK 1 Чешская крона 1,2287
SEK 1 Шведская крона 2,8391
CHF 1 Швейцарский франк 29,8474
CNY 1 Юань Жэньминьби 4,3559

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16.06.2022
1 хвилина на прочитання
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