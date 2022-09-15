Що буде з курсом долара у 2023 році: від «американця» чекають нових рекордів

Долар у 2023 році виросте щонайменше на 10 грн. Мова йде про середньозважений курс американської валюти за цілий рік. Середній курс 2022 року експерти на основі перших трьох кварталів вирахували на рівні 32,3 грн/$, а у 2023 році його прогнозують в діапазоні 42 грн/$.





Про це на своїй прес-конференції розповів прем’єр-міністр України Денис Шмигаль. Він також зазначив що середній курс «американця» до кінця поточного року ще може змінитися. За очікуваннями очільника уряду ближче до нового року він становитиме 37 грн/$.

Середньорічний курс наступного року фінансові експерти прогнозують базуючись на інфляції та емісії, які зараз спостерігаються не лише в Україні, але й у європейських країнах та всьому світі. З огляду на це у 2023 році середньозважений курс точно не втримається за межею 40 грн/$. Він сягне щонайменше 42 грн/$, а за певних умов може піднятися навіть вище.

У своїй заяві Денис Шмигаль обмовився, що не виключає різкого стрибка долара ближче до кінця 2023 року. Він цілком може дійти до 49 грн/$. При цьому очільник українського уряду підкреслив, що будь який прогноз щодо росту курсу не може бути на 100% вірним. Адже через війну економічна ситуація в Україні та світі зараз вкрай нестабільна.

При цьому у розробленому Кабінетом міністрів проекті держбюджету на 2023 рік вже закладено курс 42,2 грн/$. Такий показник грунтується на макропрогнозі, складеному експертами із врахуванням падіння ВВП, росту інфляції та інших значущих факторів.

Варто також зазначити, що за оцінками української інвестиційної компанії ICU, середній курс долара у 2022 році складе 40 грн/$. А у 2023 році він становитиме орієнтовно 45 грн/$. Тим часом резерви НБУ зменшаться до $19 млрд. Наразі ж Національний банк має у своєму розторядженні близько $23 млрд.