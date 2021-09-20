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З 20 вересня фортуна буде прихильна до 4 знаків зодіака

20.09.2021
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удача

З 20.09.2021 року у житті 4 зодіакальних знаків настануть щасливі дні. Зміни на краще чекають на робочому та любовному фронті. Діви будуть купатися у променях слави, Раки та Риби отримають грошові нагороди. Таролог Ольга Соломка спрогнозувувала останній тиждень першого осіннього місяця для AstroOboz.


Близнюки

На роботі Близнюкам вдасться досягти високих успіхів. Це відобразиться на заробітній платі. Серед знайомих та колег представники знака здобудуть несподівану популярність та довгоочікувану повагу.

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Рак

Останній тиждень вересня принесе Ракам грошову стабільність. Представників знака чекають нові проекти, цікаві пропозиції. Настав вдалий період для реалізації своїх думок та ідей.

Діва

У Дів з’явиться шанс потрапити на вершину слави. Завдяки наполегливій праці та фортуні вони достигнуть кар’єрного зросту. Зірки радять не упускати шанс та пробивати шлях до Олімпу.

Козеріг

Козерогам треба звернути увагу на власну кар’єру. За допомогою фортуни вдасться зайняти перспективну посаду. Ріст по кар’єрній сходинці допоможе покращити матеріальне положення. Козерогам залишається тільки не зіпсувати момент.

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20.09.2021
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