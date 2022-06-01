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Евро падает: курс валют на вторник, 2 июня

01.06.2022
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На 2 июня Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 31 гривны и 32 копеек. В сравнении с понедельником европейская валюта подешевела на 1 копейку.


Польский злотый подешевел на 2 копейки, 2 июня за него будут просить 6 гривен и 82 копейки. На копейку подешевел и румынский лей, его стоимость составит 6 гривен и 33 копейки.

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За американский доллар 2 июня будут просить 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 2 июня 2022

Код буквенныйКоличество единиц валютыНазвание валютыОфициальный курс
AUD1Австралийский доллар21,0504
AZN1Азербайджанский манат17,2524
BYN1Белорусский рубль10,6335
BGN1Болгарский лев16,016
KRW100Она2,3482
HKD1Гонконгский доллар3,7283
DKK1Датская крона4,2106
USD1Доллар США29,2549
EUR1Евро31,3247
EGP1Египетский фунт1,5711
JPY10Йена2,2582
PLN1Злотый6,8225
INR10Индийская рупия3,7731
CAD1Канадский доллар23,1401
HRK1Куно4,1572
MXN1Мексиканское песо1,4863
MDL1Молдавский лей1,5353
ILS1Новый израильский шекель8,7831
NZD1Новозеландский доллар19,0347
NOK1Норвежская крона3,1184
ZAR1Ренд1,8836
RUB10Российский рубль4,6768
RON1Румынский лей6,338
IDR1000Рупия2,0127
SGD1Сингапурский доллар21,3073
XDR1СДР (специальные права заимствования)39,4543
KZT100Теньге6,8115
TRY1Турецкая лира1,7787
HUF100Форинт7,9353
GBP1Фунт стерлингов36,7719
CZK1Чешская крона1,2659
SEK1Шведская крона2,9892
CHF1Швейцарский франк30,4042
CNY1Юань Жэньминьби4,3753

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01.06.2022
1 хвилина на прочитання
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