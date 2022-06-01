Евро падает: курс валют на вторник, 2 июня

На 2 июня Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 31 гривны и 32 копеек. В сравнении с понедельником европейская валюта подешевела на 1 копейку.





Польский злотый подешевел на 2 копейки, 2 июня за него будут просить 6 гривен и 82 копейки. На копейку подешевел и румынский лей, его стоимость составит 6 гривен и 33 копейки.

За американский доллар 2 июня будут просить 29 гривен и 25 копеек.

Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 2 июня 2022