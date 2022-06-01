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Евро падает: курс валют на вторник, 2 июня
На 2 июня Национальный банк Украины установил курс евро на уровне 31 гривны и 32 копеек. В сравнении с понедельником европейская валюта подешевела на 1 копейку.
Польский злотый подешевел на 2 копейки, 2 июня за него будут просить 6 гривен и 82 копейки. На копейку подешевел и румынский лей, его стоимость составит 6 гривен и 33 копейки.
За американский доллар 2 июня будут просить 29 гривен и 25 копеек.
Официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на 2 июня 2022
|Код цифровой
|Код буквенный
|Количество единиц валюты
|Название валюты
|Официальный курс
|036
|AUD
|1
|Австралийский доллар
|21,0504
|944
|AZN
|1
|Азербайджанский манат
|17,2524
|933
|BYN
|1
|Белорусский рубль
|10,6335
|975
|BGN
|1
|Болгарский лев
|16,016
|410
|KRW
|100
|Она
|2,3482
|344
|HKD
|1
|Гонконгский доллар
|3,7283
|208
|DKK
|1
|Датская крона
|4,2106
|840
|USD
|1
|Доллар США
|29,2549
|978
|EUR
|1
|Евро
|31,3247
|818
|EGP
|1
|Египетский фунт
|1,5711
|392
|JPY
|10
|Йена
|2,2582
|985
|PLN
|1
|Злотый
|6,8225
|356
|INR
|10
|Индийская рупия
|3,7731
|124
|CAD
|1
|Канадский доллар
|23,1401
|191
|HRK
|1
|Куно
|4,1572
|484
|MXN
|1
|Мексиканское песо
|1,4863
|498
|MDL
|1
|Молдавский лей
|1,5353
|376
|ILS
|1
|Новый израильский шекель
|8,7831
|554
|NZD
|1
|Новозеландский доллар
|19,0347
|578
|NOK
|1
|Норвежская крона
|3,1184
|710
|ZAR
|1
|Ренд
|1,8836
|643
|RUB
|10
|Российский рубль
|4,6768
|946
|RON
|1
|Румынский лей
|6,338
|360
|IDR
|1000
|Рупия
|2,0127
|702
|SGD
|1
|Сингапурский доллар
|21,3073
|960
|XDR
|1
|СДР (специальные права заимствования)
|39,4543
|398
|KZT
|100
|Теньге
|6,8115
|949
|TRY
|1
|Турецкая лира
|1,7787
|348
|HUF
|100
|Форинт
|7,9353
|826
|GBP
|1
|Фунт стерлингов
|36,7719
|203
|CZK
|1
|Чешская крона
|1,2659
|752
|SEK
|1
|Шведская крона
|2,9892
|756
|CHF
|1
|Швейцарский франк
|30,4042
|156
|CNY
|1
|Юань Жэньминьби
|4,3753