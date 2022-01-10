Історія найнезвичайнішої новорічної ялинки у світі

Скільки іграшок ви вішаєте на новорічну ялинку? Навіть якщо їх дуже багато — ви все одно не зрівняєтеся з кількістю прикрас з Гарольдом Ллойдом. Це американський комік, що знімався в першій половині минулого століття, і за популярністю перебуває на рівні Чарлі Чапліна (а за доходами зі зйомок чоловік був навіть крутіший за нього).





Але мова тут не про акторську кар’єру, а про те, як Ллойд любив вбирати святкові ялинки.

Для цього Гарольд мав близько 8000 ялинкових прикрас, зібраних з усього світу. Загальна їх ціна вже тоді сягала близько 25 000 $. До речі, якщо перевести цю середину минулого століття в сьогоднішні долари – вийде щось близько 250-270 $ тисяч. Частину прикрас було куплено у 30-40-ті роки ХХ-століття, і зараз могли б продаватися як колекційні екземпляри за десятки тисяч.

За словами онуки Ллойда, церемонія розпочиналася ще до Дня Подяки (останній четвер листопада), і завершувалася лише до Різдва (25 грудня). Першим кроком було придбання ялинок. Cаме ялинок, а не одного дерева, тому що всі прикраси на одній просто не поміщалися б. Після вибору дерев садівник з’єднував їх у одну величезну ялинку-мутанта, яка могла досягати 6 м у висоту, та 9 м у діаметрі. Для цього вибиралося найпотужніше дерево, в стволі якого свердлилися отвори, і в нього вставлялися додаткові гілки, щоб отримати ідеально симетричну конструкцію.

А потім вся сім’я протягом наступних тижнів розвішувала тисячі прикрас. Вся колекція Ллойда навіть не поміщалася на ялинку — туди потрапляли лише найкращі екземпляри, загальна кількість яких доходила до 5000. Ще купу часу займало розбирання всього цього добра, тому ялинка залишалася в будинку коміка аж до березня. А в 60-х роках вже постарілий Ллойд (він помер у 1971 році, у віці 77 років) взагалі забив на демонтаж, і зібрана ялинка стояла цілий рік у його маєтку в Беверлі-Хіллз.

Після смерті актора його будинок кілька років використовувався як музей, але потім через скарги сусідів будівлю продали з аукціону іранському бізнесмену. Дерево розібрали, а іграшки Гарольда донині спливають на барахолках, блошиних ринках та інтернет-аукціонах, де на них полюють захоплені колекціонери.