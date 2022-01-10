Експерти розповіли, що таке HDR 4K

Телевізори розвиваються з неймовірною швидкістю, проте вибрати справді хорошу модель – не найпростіше завдання.





Якщо ви давно не купували телевізор, то напевно здивуєтеся поточному стану справ на ринку. Останні кілька років телевізійні технології активно розвивалися.

Саме тому перед покупкою нової моделі важливо знати кілька речей, і сьогодні ми поговоримо про новітню технологію 4K HDR і всі пов’язані з нею характеристики телевізора.

ЩО ТАКЕ HDR 4K?

Перш ніж заглибитись у деталі, важливо прояснити, що 4K та HDR жодним чином не конкурують між собою. Тобто вам не потрібно турбуватися про те, яку з технологій вибрати. В ідеалі телевізор повинен бути обладнаний обома.

HDR – це розширений динамічний діапазон. По суті, це діапазон кольорів і рівнів яскравості, які може відтворювати дисплей – від темних чорних до найяскравіших білих кольорів.

Технологія значно збільшує контрастність та кольоровість дисплея. Яскраві ділянки зображення стають набагато яскравішими, завдяки чому картинка виглядає «глибше» і реалістичніше.

OLED-телевізори найбільш відомі своїм глибоким динамічним діапазоном, оскільки можуть відключати окремі пікселі, завдяки чому ви можете бачити чистий чорний колір.

Яскравість вимірюється в «нітах» (канделах на квадратний метр), і деякі моделі телевізорів здатні видавати тисячі ніт, тоді як пристрої зі стандартним динамічним діапазоном (SDR) – лише кілька сотень.

Багато хто з вас напевно вже не раз чув про 4K (UHD) роздільну здатність. Вона було так названа через кількість пікселів по горизонталі (яке насправді становить 3840). По вертикалі ж 4K має 2160 пікселів.

8-БІТ, 10-БІТ ТА 12-БІТ: ЩО ЦЕ?

Якщо ви коли-небудь шукали 4K HDR телевізор, то швидше за все бачили в характеристиках 8-біт, 10-біт або 12-біт. Це не просто цифри – дані показники дуже важливо знати для того, щоб розібратися в понятті колірної лінійки.

Почнемо з 8-бітного формату – це стандартний показник, який говорить нам про те, що телевізор може відтворювати 256 варіацій червоного, зеленого та синього кольорів. Трохи математики, і отримуємо загальну кількість кольорів рівну 16777216, що було стандартом VGA-дисплеїв протягом багатьох років.

З появою 4K телевізори здатні обробляти набагато більше кольорів.

Якщо бути точним, 10-бітові дисплеї можуть відтворювати 1024 різних відтінків червоного, синього та жовтого кольорів. Множення трьох разом дає 1073741824 варіанти кольору, і це тільки початок!

12-бітні моделі примножують все це на чотири: 4096 відтінків і 68719476736 кольорів! Однак, щоб помітити різницю між 10-бітним та 12-бітним діапазонами, потрібен дуже яскравий дисплей.

HDR10, HDR10 PLUS, DOLBY VISION: У ЧОМУ РІЗНИЦЯ?

Існує кілька різних стандартів HDR, які необхідно знати. Трохи нижче ми розповімо, як відрізнити HDR10, HDR10 Plus та Dolby Vision:

HDR10

HDR10 відстає від Dolby Vision у плані ефективності, проте його використання набагато доступніше для виробників, оскільки це відкритий стандарт, який не вимагає виплати ліцензійних відрахувань Dolby.

Технологія видає яскравість у діапазоні від 1000 до 4000 ніт, а також 10-бітний колірний формат (більше 1 мільярда кольорів).

Все це робить HDR10 відмінним та універсальним вибором для виробників, але істотним недоліком стандарту є те, що метадані відео залишаються статичними – таким чином вони залишаються незмінними незалежно від яскравості окремих сцен.

HDR10 PLUS

HDR10 Plus був суттєво покращений у порівнянні з попередником завдяки додаванню динамічних метаданих, що забезпечує більш точне відображення контенту. Такий тип даних повідомляє телевізору, як автоматично налаштовувати рівні яскравості з кадру до кадру. Творці контенту можуть точно вказати, як має відображатись кожна сцена (або кожен кадр).

Відзначимо і 10-бітний формат з піковою яскравістю до 10 000 ніт.

Стандарт є відкритим, і був анонсований Samsung та Amazon ще у 2017 році, проте його важче знайти як на телевізорах, так і відеосервісах, ніж звичайний HDR10.

Тим не менш, в даний час на ринку доступні сотні телевізорів з підтримкою Plus від таких виробників, як Samsung, Panasonic і Hisense, а сервіси, що підтримуються, крім Prime Video, включають Hulu і YouTube.

DOLBY VISION

Dolby Vision з’явився трохи раніше за HDR10, але не такий популярний з однієї простої причини: виробники повинні виплачувати ліцензійні відрахування за випуск телевізорів з даною технологією. В результаті більшість постачальників вважають за краще уникати додаткових витрат і пропонувати більш доступний продукт.

Як і у випадку з аналогами, максимальна яскравість Vision становить 10 000 ніт, але контент, як правило, обробляється при 4 000 ніт або нижче.

Причина вищої ціни також полягає в тому, що технологія пропонує динамічні метадані, так і 12-бітну матрицю, завдяки чому картинка виходить дуже насиченою.

Фактично ж знайти телевізор, який би повною мірою використав переваги технології, досить-таки складно, тому багато хто все ж таки обере HDR10 через різницю у вартості.

Деякі телевізори вищого класу мають функцію Vision IQ. Вона є вдосконаленою версією стандарту HDR, яка передбачає використання вбудованих датчиків освітлення телевізора для автоматичного калібрування зображення на екрані в залежності від рівня освітлення в кімнаті в той чи інший момент.

10-БІТНИЙ ЧИ 12-БІТНИЙ 4K HDR?

На даний момент прямі телетрансляції зазвичай не підтримують 10-розрядний колір, а тим більше 12-розрядний. Однак, ви можете скористатися перевагами цих технологій на деяких потокових сервісах і дисках Blu-ray. Наприклад, у Netflix є відео в HDR10 та Dolby Vision, проте для цього доведеться оформити преміум-підписку, і далеко не кожне відео сумісне з форматом.

Також варто пам’ятати, що, крім телевізора, сумісні мають бути будь-які потокові пристрої та кабелі HDMI. На щастя, навіть Chromecast із Google TV тепер підтримує як HDR10+, так і Dolby Vision.

НА ЩО ЩЕ ЗВЕРТАТИ УВАГУ?

Тепер, коли ви знаєте фундаментальні основи 4K HDR, настав час робити покупки. На ринку є сотні різних моделей з безліччю функцій. Ніколи не забувайте, що 4K та UHD – це синоніми, і, хоча багато HDR-телевізорів підтримують 4K, не всі 4K-телевізори підтримують HDR. На що ще потрібно звернути увагу.

8-БІТ HDR

Тут виробники можуть піти на хитрість. Деякі компанії позначають свої телевізори як HDR, навіть якщо вони підтримують лише 8-бітний колір. Вони роблять це тому, що HDR класифікується як по контрасту, так і по глибині кольору, і в цьому випадку ви отримуєте більше за перший, тобто велику різницю між найчорнішими і найбілішими кольорами.

Деякі виробники прагнуть вичавити максимальну яскравість (тобто кількість нітів). Таким чином, виходить яскравіша панель, і вона, принаймні, буде виглядати краще, ніж 8-бітний телевізор стандартного діапазону.

REC 2020

Ще є стандарт Rec 2020, про який багато хто не знає. Він насамперед належить до колірного діапазону (колірної гами). Він може бути 10-бітним або 12-бітним і працює з телевізорами з роздільною здатністю 4K і 8K. Спеціально для HDR існує стандарт Rec 2100, хоча він використовує ту саму гаму, як і 2020.

Цей діапазон підтримується процесором телевізора, а не панеллю, тому потрібно перевірити його сумісність. Деякі компанії можуть випускати телевізори з 10 або 12-бітними панелями, але без підтримки Rec 2020. Таким чином, виробник може маркувати телевізор як HDR і той буде відповідати вимогам яскравості, але не пропонувати додаткові кольори.

ВИСНОВОК

Ми зібрали практично повну інформацію про телевізори 4K HDR та сподіваємося, що допомогли розібратися в цьому питанні, щоб ви змогли підібрати оптимальний телевізор для ваших потреб.