Як і для чого переходити з Android на кнопковий телефон в 2022 році

Як це: у 21-му столітті відмовитися від смартфона на користь «нерозумної» кнопкової дзвонилки? А головне, навіщо?





Дивно, але у вік сенсорних технологій прості мобільні телефони нікуди не поділися. Нині їх називають фічерфонами. До появи смартфонів вони були основним засобом зв’язку, потім про них на певний час забули, а сьогодні вони переживають щось на зразок епохи відродження.

Чому ж фічерфони, чи просто «дзвонилки», зберігають певну частку популярності? Та тому, що люди стали помічати, як погано велика кількість цифрової інформації відбивається на працездатності та відпочинку. Світ приходить до розуміння, що бути весь час онлайн – не так круто, як здавалося на початку. Дружні зустрічі та сімейні вечори все частіше проводяться без телефонів. Щоправда, не кожна людина має потрібний рівень самоконтролю, щоб обмежити себе у використанні смартфона. І справді: а як можна з доброї волі відмовитися від пристрою, який став мало не продовженням руки?

Виявляється, можна. Таке рішення має кілька вагомих переваг, але зараз ми хочемо поговорити не про них, а про те, які аспекти життя зміняться найсильніше, якщо змінити смартфон на просту дзвонилку.

ЗВ’ЯЗОК

І без смартфона в наші дні існує безліч способів комунікації, проте відмова від звичного засобу спілкування спричинить численні компроміси. Для початку потрібно замислитись, а наскільки ваші робочі та особисті стосунки залежать від смартфона.

Як часто ви здійснюєте звичайні голосові дзвінки?

Чи спілкуєтеся ви через SMS та MMS?

Чи потрібні вам певні програми для спілкування?

Чи є у вас члени сім’ї чи колеги, які потребують регулярного відеозв’язку?

Якщо відмовитися від смартфона, основний канал онлайн-спілкування йтиме через комп’ютер або ноутбук через веб-версії Discord, Skype, Slack або WhatsApp.

Добре, коли можна розпланувати час для спілкування (наприклад, протягом дня тільки дзвінки, а ввечері скайп з родичами). Тоді перехід зі смартфона на «дзвонилку» буде простішим.

Набагато складніше, коли робоча діяльність не обмежується одними дзвінками, а ці послуги необхідні для ділових контактів. Тоді перехід на кнопковий телефон вдасться здійснити лише частково, якщо взагалі вийде. Велика ймовірність, що смартфон так і залишиться у вашій кишені, але доведеться проявити неабияку частку самоконтролю, щоб скоротити взаємодію з ним до мінімуму.

Ще одне гаряче питання: а як виходити в інтернет?

Самі «дзвонилки» погано пристосовані для виходу онлайн, натомість у багатьох є функція точки доступу для роздачі інтернету на планшет або ноутбук. Якщо і такий варіант не здається зручним, доведеться залишити смартфон при собі, але урізати його функціональність так, щоб він мало чим відрізнявся від фічерфону.

Багато людей бачать у переході на кнопковий телефон порятунок від нескінченних повідомлень у месенджерах, повідомлень та необхідності реагувати на онлайн-події. Якщо і ви маєте це на меті, переконайтеся, що у важливих контактів є ваш особистий номер телефону, щоб у разі чого вони могли оперативно вийти на зв’язок.

КАМЕРА

Смартфони породили повальне захоплення фотографією, а також змінили наше ставлення до прекрасного. Зберігати пам’ятні моменти стало простіше, з виду мистецтва фотографія перетворилася на засіб спілкування.

Багато звітів та документів сьогодні пересилаються у вигляді фото, а не текстових повідомлень, як це було раніше.

Для любителів мобільної зйомки відмова від смартфона буде болісною. Доведеться змиритися з низькою якістю камери на простому телефоні. Але якщо фотографувати фічерфони вміють, то їх маленькі екрани все одно не дадуть розглянути деталі.

Навіть у дорогих мінімалістичних телефонах камера сильно поступається за якістю дешевим Андроїдам. У «бабусефонів» екран взагалі не здатний відображати нічого, крім букв, цифр та деяких символів.

При цьому деякі фічерфони коштують дорожче за найдешевші Android, і в цьому є іронія: ви платите більше грошей за телефон, який робить менше. Але в перспективі враження від нього можуть бути просто безцінними.

Простий телефон змушує переосмислити ставлення до фотографії. Так, доведеться різко відмовитися від звички фотографувати кожну свою дію, але разом із цим життя постане під іншим кутом. Мимоволі доведеться замислитися: а чи варто вмикати камеру на кожному кроці? Чи не краще залишити деякі моменти теплим спогадом у душі, а не набором пікселів на карті SD?

НАВІГАЦІЯ

Людина має вроджену здатність орієнтуватися на території без будь-яких технічних пристроїв, але наскільки це вміння розвинене, залежить від способу життя та мислення. Ще десять років тому ті, хто був старше двадцяти років, чудово обходилися без кишенькового навігатора, знали напам’ять назви вулиць у своєму районі, могли прокласти маршрут до потрібного місця. Навіть автомобільні навігатори зустрічалися рідко, а як користуватися паперовими картами, знав практично кожен (ну, принаймні орієнтуватися по них точно міг).

Без смартфона ці знання доведеться відновлювати.

Для сучасної людини навігатор у телефоні – це не те щоб потреба. Здебільшого це підстраховка, яка додає впевненості, коли ми виходимо із зони комфорту.

Переходячи на кнопковий телефон, в першу чергу потрібно зробити так, щоб кожен вихід з дому не був пов’язаний зі страхом заблукати.

Вивчіть райони, в яких доводиться бувати у робочих та особистих справах, запам’ятайте орієнтири.

Запишіть або збережіть контакти місцевих служб порятунку.

Про всяк випадок купіть паперову карту міста чи області.

Особисто я проводжу більшу частину часу в добре знайомих районах і, по правді кажучи, рідко потребую навігатора. Мені легко спланувати маршрут заздалегідь, а до навігатора я вдаюсь лише у разі крайньої необхідності.

Якщо навігатор є в машині, то в телефоні він взагалі ні до чого. Як варіант, смартфон може перепрофілюватися в автомобільний навігатор: потрібно всього закачати в нього свіжі карти і забезпечити постійне живлення.

До речі, багато водіїв відзначають, що сучасні автонавігатори набагато точніші, ніж ті, що були в минулому. Якщо ви колись відмовилися від автомобільного навігатора на користь смартфона, можна сміливо переглядати свої переконання.

ВІЛЬНИЙ ЧАС

Від кожного нового телефону ми звикли вимагати, щоб він перевершував попередній абсолютно у всьому. Попрацювали і рекламники: думка, що доведеться відмовитися від якоїсь функції, подається як серйозна втрата.

Прагнення доступних розваг призводить до звички постійно зависати у смартфоні. Чим телефон простіше, тим швидше він перестане асоціюватися з іграми, а це спонукає шукати нові види дозвілля.

Читати більше книг, займатися спортом, щось намалювати, створити, вивчити – так багато хочеться в житті зробити. Як тільки буде усунуто легке джерело задоволень у вигляді телефону, знайдеться багато часу на інші корисні або приємні справи.

Способи скоротати час існували і до винаходу смартфонів, а зараз варіантів приємного дозвілля просто море.

Сучасний життєвий ритм не зобов’язує бути цілодобово онлайн. Люди самі приходять до розуміння, що жити цікаво – це не означає весь час зависати у мережі. У моду повертаються активні заняття, настільні ігри, походи та спорт. Користувачі інтернету обговорюють, коли і як влаштувати цифровий детокс. У деяких країнах запроваджуються закони, які забороняють роботодавцям турбувати працівників у неробочий час.

На смартфоні дійсно зав’язано багато, але тільки відмовившись від нього – хоча б на невеликий час – можна оцінити ті зручності, які дає прогрес, і сформувати своє ставлення до них.