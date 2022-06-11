Гороскоп на 11 июня для всех знаков зодиака

Cегодня, 11 июня, Луна находится в Растущей фазе, в знаке Скорпион. Этот день активирует астральную энергию, что позволит полностью довериться интуиции и знакам судьбы в достижении целей.





♈ Овен

У вас был момент, который не оставил пути назад. Плохая новость: вам придется иметь дело с последствиями ваших решений. Хорошая новость заключается в том, что это ваш шанс решить основные проблемы в ваших отношениях и восстановить мир, равновесие и гармонию. Вы сможете повернуть эту ситуацию в свою пользу.

Космический совет: устраните проблемы в отношениях.

♉ Телец

В любой момент у вас есть два варианта: позволить своим страхам взять над вами верх или действовать из добрых побуждений. Расслабьтесь и смягчитесь. Изменения начинаются с вас.

Космический совет: откройте свое сердце.

♊ Близнецы

Вы ошеломлены, но в лучшем смысле этого слова. Вы просыпаетесь с тем особенным человеком, который принимает вас таким, какой вы есть, и полностью уважает ваши границы. Думайте об этом как о возможности проявить радикальную честность к партнеру и показать себя с лучшей стороны. Для других этот день может стать временем расставания. Но вы поймете, что этот человек все равно останется вашим лучшим другом.

Космический совет: цените время, проведенное с близкими.

♋ Рак

Что, если худшее, что случилось с вами, — это лучшее, что случилось с вами? Доверяйте себе, откройтесь провидению, которое не ставит вам палки в колеса, а подталкивает в нужном направлении. В конце этого темного прохода вас ждет осознание вашей истинной цели. Не бойтесь следовать побуждениям своего сердца и стремитесь к тому, что кажется вам настоящим.

Космический совет: все получится.

♌ Лев

Сегодня вам предложат чистый лист. Возможность написать совершенно новую историю. Возможность создать жизнь, которую вы всегда желали для себя. Возможно, сегодня таинственные силы присматривают за вами.

Космический совет: доверьтесь процессу.

♍ Дева

Это прекрасное время. Вы находитесь там, где вы предполагали, и продолжаете наблюдать продвижение в верном направлении. Но когда дело доходит до финансов… Будьте практичны. Задумайтесь о том, чтобы сделать вклад в будущее.

Космический совет: сделайте «заначку» на черный день.

♎ Весы

Сегодня вам напомнят, какую роль играет свобода воли. Вам решать, хотите ли вы поднять связи на следующий уровень. Избавьтесь от внутренних запретов и поддайтесь порыву, помня, что жизнь не дает гарантий.

Космический совет: избавьтесь от страха.

♏ Скорпион

Горькая правда: если вы не сделаете свою работу, то никто ее за вас не сделает. Но это же и прекрасный шанс доказать начальству свое мастерство и незаменимость. Дерзайте и работайте — это будет вознаграждено.

Космический совет: время двигаться вперед.

♐ Стрелец

Вы устали быть там, где вы есть. Вы устали от бесконечного шаблона. Но вместо того чтобы отвергать обстоятельства как «неудобные», осознайте, за что цепляется ваш взор. Помните, трансформация — это не сиюминутный процесс.

Космический совет: работайте над собой.

♑ Козерог

Оглядите свое существование со стороны. Чувства не всегда являются фактами. Вместо того, чтобы пытаться угадать, что происходит за кулисами или в голове другого человека, просто спросите.

Космический совет: не бойтесь спрашивать.

♒ Водолей

Когда мы придерживаемся жестких представлений о том, как все устроено, мы ограничиваем свой духовный рост. Уничтожьте барьеры между вами и миром. Обратите внимание на то, что говорят знаки.

Космический совет: мир не так жесток, как вам кажется.

♊ Рыбы

Сегодня вы обнаружите, что закостенели. Поймите, откуда это происходит. Возможно, вы возводите барьеры там, где они уже есть. Снимите слои ложной защиты. Погрузитесь глубоко в эмоциональную сферу. Сделайте что-нибудь, что заставляет вас временно чувствовать себя некомфортно. Это позволит вам сделать огромный шаг в личностном росте.

Космический совет: временные неудобства можно потерпеть.