Пенсіонерам платитимуть додаткові виплати: 5, 5 тис. гривень щомісяця

За рішенням Кабміну певній категорії українських пенсіонерів тепер доплачуватимуть декілька тисяч гривень щомісячно.



Про це засвідчує документ висвітлений на офіційному сайті КМ України. Уряд України вирішив призначити довічну стипендію на державному рівні тим українським громадянам, які під час Великої Вітчизняної Війни та в часи Голокосту надавав допомогу євреєм. Дане рішення уряд ухвалив восьмого вересня 2021 року.





А конкретніше, згідно з цією постановою, “попереднім числом” були призначені додаткові виплати щомісячно, сумою в 5,562 тис. грн (три прожиткові мінімуми), 26-ти громадянам, які внаслідок цього лишилися своєї працездатності. При чому, незалежно яка сума одержаної зарплати чи пенсії громадян.



Таким чином, регулярні надбавки призначені:

– 18 – ти “Праведникам народів світу”;

– 6 – ти “Праведникам України”;

– 2 – ом “Праведникам Бабиного Яру”.

Також зазначимо, що громадяни, яким не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію за віком після досягнення 60-ти років, можуть обрати два варіанти:

– придбати собі стільки страхового стажу, скільки не вистачає в ДПІ;

– на регулярній основі і добровільно перераховувати кошти за період свого неофіційного працевлаштування до Пенсійного Фонду України.

Вартість за кожний додатковий місяць страхового стажу, напряму пов’язана з розміром мінімальної заробітної плати. Це можна порахувати за наступною формулою: з мінімальної зарплатні вираховується 22%, а опісля отримана сума множиться на 2.



Таким чином:

– до грудня 2021 року, 1 місяць страхового стажу вартуватиме у 2,64 тис. грн., а всі 12 міс. – 31,68 тис. гривень;

– з грудня 2021-го року, за один місяць необхідно буде сплатити 2,86 тис. грн., а за 12 місяців вартуватиме 34,32 тис. грн.

У варіанті з добровільним внеском до ПФУ, потенційний пенсіонер має сплачувати розмір Єдиного соціального внеску щомісяця. До грудня це 1,32 тис. гривень, а вже з грудня – 1,43 тис. гривень.