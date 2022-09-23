Гороскоп на сегодня, 23 сентября, для всех знаков зодиака

Сегодня, 23 сентября, Луна в знаке Девы. Это идеальное время, чтобы решать вопросы, связанные с внутренней и внешней красотой, настроить режим питания, отказаться от вредных привычек. Этот период также благоприятен для любой кропотливой работы, требующей повышенного внимания и терпения. В целом день благоприятен для работы: как офисной, так и по дому.

♈ Овен

Вы уже не тот человек, который существовал вчера. А завтра вы перестанете существовать в том измерении, что сегодня. Изменения — это единственное, что остается постоянным. Изменения — это то, что вы призваны принять. Поразмышляйте над тем, что вы сделать по-новому, как расти по-другому. Менее проторенный не так заманчив, как кажется, но может принести гораздо больше, чем проверенные методы.

Космический совет: вам нужно найти новый способ для самосовершенствования.

♉ Телец

Любовь не должна нести опасность. Впуская кого-то в свою жизнь, вы не должны ощущать хаос и смятение. Вас просят внимательнее отнестись к тому, что говорит ваше тело. Что вы чувствуете, когда находитесь рядом с казалось бы близким человеком? Эти ощущения дадут вам понимание того, хотите ли вы инвестировать в эти отношения.

Космический совет: что говорит ваше тело о вашем партнере?

♊ Близнецы

Близнецы, которые находятся в серьезных отношениях, могут обнаружить, что им не хватает пространства. Вам хочется сбежать от пут таких надежных и теплых, но словно бы душащих отношений. Вы возвращаетесь мыслями к моменту, когда были свободны и вспоминаете пьянящую сладость одиночества. Стоит ли разорвать все в один момент — решать вам, но не поддавайтесь эмоциям. Большинство представителей знака совершенно забыли о гнетущем чувстве пустоты и холодной постели.

Космический совет: вам придется выбирать между любовью и свободой.

♋ Рак

Вы делаете вещи гораздо более сложными, чем они есть в данный момент. Побудьте наедине с самим собой и задумайтесь о том, чего вы действительно хотите от этих отношений. Переход к ясности собственных желаний позволит вам выразить свои потребности и сделать шаг, который вы так давно откладывали.

Космический совет: никто не узнает, что у вас в голове, пока вы не скажете об этом.

♌ Лев

У вас что-то не получается, и вы уже давно знаете, что именно. Вместо того, чтобы ходить вокруг да около, оставьте место для открытого и честного разговора. Расскажите близким, на каком этапе своей жизни вы замерли и что бы вы хотели изменить. Если родные и друзья действительно вас любят и уважают, они найдут способ пойти вам навстречу.

Космический совет: оставьте место для открытого и честного разговора.

♍ Дева

Вы бесконечно критиковали себя. Вы сравниваете свою жизнь с успехами и мечтами других. Вы жалеете себя, хотя ничего не делаете и чего вам недостаточно. Воспринимайте это как напоминание о том, что нужно отпустить ложное чувство соперничества и работать над тем, чтобы превзойти прошлые версии себя.

Космический совет: избавьтесь от ложных чувств.

♎ Весы

Действительно ли, можно согласиться на небольшое, но заведомо известное зло, отказавшись от случайного, но совершенно непредсказуемого чуда? Задумайтесь над своим выбором. Учитывая, что мы находимся в разгаре ретроградного сезона, желание вернуться к прошлому будет сильным. Так же как и склонность к повторению шаблонов, с которыми, как вам казалось, вы давно порвали. Хватит возвращаться на уже пройденные пути.

Космический совет: снимите розовые очки.

♏ Скорпион

Вы никогда не узнаете, если не попробуете. Сегодня звезды призывают вас проявить инициативу. Подвести итоги своих мечтаний и желаний — то действие, на которое вы уже давно хотели направить свою энергию, но находили причины отложить этот процесс еще на день. Умение расставлять приоритеты в том, что важно, поможет вам пересмотреть курс своей жизни в ближайшие дни.

Космический совет: найдите баланс.

♐ Стрелец

Речь идет о больших мечтах и ​​больших действиях. Вас не остановить, когда дело доходит до реализации ваших мечтаний и желаний. Более того, у вас есть поддержка в лице близких и даже коллег, если все ваши мечты — это карьерный рост или новые проекты. Не забывайте благодарить тех, кто поддерживает вас.

Космический совет: вас не остановить.

♑ Козерог

Вы уже были на этом пути раньше. Вы точно знаете, куда это вас приведет. Сегодня вас просят взглянуть на ситуацию с новой стороны. Вам не понравится. Ваши саморазрушительные паттерны мешают росту и развитию. Да, от плохих, но привычных вещей нельзя отказаться за одну ночь. Но можно сделать первый шаг. Будет тяжело, особенно, если ваша вредная привычка — это близкий человек.

Космический совет: избавьтесь от вредных привычек.

♒ Водолей

Пришло время испытать все чувства. Солнце яркое, лимон кислый, дождь мокрый, влюбленность прекрасна, а расставаться больно. Вам придется переплыть океан ваших чувств и эмоций. Но не прочувствовав всю гамму, нельзя двигаться дальше. Вполне вероятно, что в печали и в радости рядом с вами окажется не мужчина, а женщины из вашего близкого круга: мама, сестра, подруги, коллеги.

Космический совет: откройте свое сердце.

♊ Рыбы

Каждый из нас рождается с серебряной ложкой во рту. Но это далеко не всегда богатство. И использовать ее можно зачастую лишь раз. И вполне вероятно, что для вас этот переломный момент наступит сегодня. Так что благодарите судьбу за этот шанс.

Космический совет: благодарность — это все, что у вас есть.