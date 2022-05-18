Гороскоп на сьогодні: 18 травня 2022 року

Цей день продовжує низку вчорашніх подій у тому ж руслі. Залежно від тактики, яку ви виберете, як результат можна отримати позитивні плоди докладених зусиль.





Вечір змусить нас мислити більш реалістично, що дуже важливо стратегічно.

Також може з’явитися нове бажання любовного захоплення, прагнення до дуже успішного життя, безумовного авторитету і розкоші.

Вкрай не рекомендується поспішати у намічених на цей день справах.

18 місячна доба.

Місяць у Стрільці , потім у Козерозі (з 15:01).

Двадцять дев’ятий сонячний день.

Сонце в знаку Телець .

Камені дня: строката яшма.

Кольори дня: бузковий, золотий, жовтий. Темні тони, зелений колір є негативними.

Їжа: рекомендуються салати та олії.

Вдалий день: Лев, Стрілець

Сприятливий день: Близнюки, Терези

Небезпечний день: Козеріг

Несприятливий день: Скорпіон

Нейтральний: у всіх інших знаків Зодіаку