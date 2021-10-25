Стало відомо, який спосіб кидання палити підходить різним знакам зодіаку

Всі знають, що куріння – погана звичка, яка веде до сумних наслідків. Рак горла і стравоходу, атеросклероз, виразки – лише мала частка страшних хвороб , які дістаються в «спадок» від нікотину і шкідливих смол. Відмовитися від згубної пристрасті непросто, але можливо. Головне – робити це правильно, враховуючи особливості організму і, звичайно, характер, вважають астрологи.





Овни – вперті і цілеспрямовані особистості. Однак в боротьбі зі шкідливими звичками нерідко дають слабину. Щоб позбутися від сигарет назавжди, їм достатньо укласти парі з близькою людиною. Завищене почуття власної гідності не дасть «вдарити в бруд обличчям».

Тельці зазвичай курять, не розуміючи, що не тільки шкодять здоров’ю, але і «зливають» сімейний бюджет. Боротися з згубною пристрастю в даному випадку просто: достатньо порахувати, скільки коштів іде на сигарети в тиждень, на місяць і за рік, і зрозуміти, що на них можна було б купити свою мрію.

Близнюки легко позбудуться сигарет, якщо перестануть спілкуватися з завзятими курцями. На жаль, іншого виходу немає – аж надто великий вплив на представників цього знака мають оточуючі.

Раки напевно кинуть палити, якщо матимуть вагому на те підставу. Наприклад, їм захочеться завести дітей . Або хтось із дорогих людей поставить ультиматум. Головне для цих товаришів – поставити собі за мету.

Леви занадто сильно люблять себе, щоб страждати від сумних наслідків тютюнопаління. Однак якщо представники цього знака все ж страждають від залежності, їм потрібно представити, як сильно зіпсується зовнішність через десять-п’ятнадцять років. Кого красять жовті зуби і сіра шкіра обличчя?

Діви – створіння раціональні. Фантазійною мотивацією або суперечкою відмовитися від згубної пристрасті їх не змусиш. В даному випадку хороший банальний рецепт: з кожним днем – менше сигарет.

Терези рідко труять себе тютюном , однак бувають винятки. Кинути палити представникам цього знаку нічого не коштує. Особливо, якщо поруч є рідні люди, які підтримали ініціативу.

Скорпіони можуть розлучитися з сигаретами, якщо знайдуть собі заняття цікавіше. Для цих людей куріння – хобі, а не хвора залежність. На допомогу – спорт, інтенсивні курси по саморозвитку, навчання.

Стрільцям астрологи рекомендують поставитися до боротьби з нікотиновою залежністю філософськи. Представники цього знака дуже люблять розмірковувати, тому непогано було б розумно написати всі «за» і «проти» куріння, а потім це ретельно проаналізувати.

Козероги – консерватори. Якщо звикли до чогось, то відмовитися буде складно. Втім, немає нічого неможливого. Цим людям варто почитати наукові праці про наслідки куріння, розглянути статистичні дані, послухати лекції лікарів – правильне рішення буде прийнято в найкоротші терміни.

Водолії повинні зрозуміти, що куріння обмежує їх свободу. Представники цього знака не люблять заганяти себе в якісь рамки, а чого варте одне: «У нас не димлять, Відійдіть»! Підтримка друзів буде важлива, але головне все ж – почати рухатися до мети.

Риби скромні і тихі створення. Про свої проблеми рідко кому розповідають, але без підтримки близьких в справі відмови від згубних пристрастей не обійдуться. Цих людей необхідно постійно підбадьорювати і контролювати.