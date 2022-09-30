Топ-20 найдешевших б/в автомобілів до $1000: бюджетні перлини вторинного ринку України

Щоб придбати автомобіль, не потрібно мати шалених статків. На вторинному ринку України можна знайти машину на будь-який смак і гаманець. Навіть маючи в кишені менше $1000 пересісти на чотири колеса цілком реально. Щоправда доведеться змиритися з деякими мінусами, зокрема поважним віком та не завжди справним технічним станом купленого за таку суму транспортного засобу.

Провідні експерти з Інституту досліджень авторинку склали рейтинг з 20 найдешевших автомобілів, які можна придбати в Україні. До нього увійшли переважно автівки вітчизняного виробництва – ЗАЗ, ВАЗ, ГАЗ тощо, з пробігом понад 30 років. Більшість із них коштує від $300-$500. Присутні в топі й кілька іномарок – Renault, Fiat, Opel та ін. В порівнянні з витворами українського та радянського автопрому вони дещо дорожчі – від $700 до $1000.

Топ-20 найдешевших авто в Україні

Першим у рейтингу та відповідно найдоступнішим в Україні автомобілем став ЗАЗ-968. Середня вартість «Запорожця» із пробігом понад 35 років становить $332. На другій і третій сходинках розмістилися «Москвичі», а саме моделі 2140 та 412. Такі машини у віці майже 40 років можна придбати орієнтовно за $400.

До топ-20 найдешевших машин українського вторинного ринку також увійшли:

ІЖ-2125 – 39 років, $453;

ВАЗ-2101 – 42 роки, $550;

ВАЗ-2102 – 42 роки, $600;

ІЖ-2715 – 32 роки, $620;

ВАЗ-2103 – 43 роки, $650;

«Москвич» 2141 – 31 рік, $650;

Renault 9 – 32 роки, $700;

Fiat Uno – 34 роки, $712;

ВАЗ-2105 – 33 роки, $734;

Fiat Regata – 35 років, $750;

Volvo 340 – 36 років, $750;

Peugeot 309 – 33 роки, $782;

ВАЗ-2106 – 35 років, $800;

ГАЗ-24 – 39 років, $800;

ЗАЗ «Таврія» – 23 роки, $800;

Renault 11 – 32 роки, $800;

Opel Ascona – 36 років, $850.

Нагадаємо, за серпень українці встигли зареєструвати майже 16,6 тисяч легковиків, завезених переважно з країн Європи. З них 28% – із пробігом до 10 років, 26% – у віці від 11 до 15 років, і ще 21% з пробігом від 16 до 20 років. Решта 25% – машини, випущені понад 20 років тому. Відповідно такі іномарки є найдешевшими і коштують на вторинному ринку України не більше $3000.