На фронті настане переломний момент, а повітряних тривог побільшає: астролог дала прогноз на серпень

Серпень стане для України складним, але в той самий час вирішальним місяцем. Почастішають ракетні атаки росії на українські міста, натомість на фронті настане переломний момент. Цей період визначить подальший хід війни, тож українцям необхідно продемонструвати силу духу та жорство відповісти на зухвалі дії ворога.





Про це розповіла у своєму прогнозі астрологиня Ксенія Базиленко. Вона зазначила, що на хід бойових дій у серпні значний вплив матиме поєднання Урану, північного вузла та Марсу. Таке комбінація планет є дуже рідкісною, а її вплив на людей та події нагадує дію затемнення.

Зокрема Уран – це планета раптових та радикальних змін, північний вузол символізує мету розвитку, а Марс – керує вчинками людей. Тож така комбінація з одного боку дає чимало можливостей, а з іншого – загрожує руйнуваннями, особливо в політичному та економічному плані. Та незважаючи на такі складні зміни, вони вкрай необхідні для подальшого розвитку й процвітання України як держави.

Базиленко також наголосила, що в серпні українці ні в якому разі не повинні погоджуватися на переговори з російською федерацією. Такі дії не принесуть жодної користі, до того ж можуть бути вкрай небезпечними. Також астрологиня напророкувала посилення інфляції, причому не лише в Україні, а й у низці інших держав. Економічні проблеми підсилять напругу та можуть призвести до кількох військових конфліктів у Європі та Азії.

Насамкінець Базиленко акцентувала увагу на посиленні ракетних атак в Україні. Найнебезпечнішою на її думку стане перша половина серпня. В цей період українці будуть по кілька завів на день чути сигнали повітряної тривоги, які ні в якому разі не варто ігнорувати. Адже життя найбільша цінність, а нам з вами ще перемагати.