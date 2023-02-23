Місячний календар зачісок: астрологи назвали найкращі дати березня для походу в перукарню

Цикл Місяця суттєво впливає на життя людини. Із фазами цього небесного світила тісно пов’язане наше самопочуття та ще ціла низка процесів, які відбуваються з нашими тілами. Зокрема Місяць, в залежності від свого положення, може прискорити чи сповільнити ріст волосся.

Астрологи склали спеціальний Місячний календар стрижок, який допоможе вибрати найкращий день для відвідин салону краси. Цей календар розповість, які дати березня 2023 року найбільш сприятливі для стрижки чи фарбування, а коли краще утриматися від будь-яких маніпуляцій з волоссям.

Фази Місяця у березні

Загальні принципи Місячного календаря свідчать, що стрижка волосся на молодий Місяць сприятиме його швидкому росту. Тобто зроблена в цей період зачіска протримається недовго. Натомість процедури, призначені на період спадаючого Місяця, матимуть більш довготривалий ефект. При цьому найкращим часом для походу в салон краси вважається повномісяччя.

У березні цикли Місяця розподіляться так:

з 1 до 6 березня – ріст Місяця;

7 березня – повномісяччя;

з 8 до 20 березня – спадаючий Місяць;

21 березня – новомісяччя;

з 22 до 31 березня – ріст Місяця.

Найкращі дати для кожної процедури

Деякі числа березня енергетично будуть більш підходящими для окремих маніпуляцій з волоссям. Астрологи розповіли, в які дні краще записуватися на ту чи іншу процедуру.

Стрижка:

найкращі дні для стрижки у березні – це 2-3, 6-10, 14-16, 24, 26-28 та 31 березня;

щоб волосся відростало швидше, стригтися потрібно 3, 6-10, 14, 22 або 28 березня;

більш здорове та густе волосся відросте після стрижки, призначеної на 5, 12, 15 або 29 березня;

кардинально міняти стрижку астрологи радять 5 або 12 березня.

Фарбування:

фарбуватися астрологи радять 2, 7-10, 13, 16, 18, 22, 24-27 чи 29 березня;

фарбувати волосся в свій колір чи інші натуральні відтінки краще 8, 10, 13, 24 або 29 березня.

Хімічну завивку радять робити 14, 19, 20, 23–29 чи 31 березня.

Повністю відмовитися від візиту в салон краси варто 1, 4, 11, 17, 20-21 та 30 березня.