Тисячі гривень за 2 копійки: на які різновиди цих монет полюють колекціонери

Українці можуть непогано заробити на звичайних копійках, які ще зовсім недавно були в обігу. Йдеться про монети номіналом 2 копійки. У це складно повірити, але за деякі види таких монет колекціонери готові платити по кілька тисяч гривень. Українцям розповіли, які копійки коштують найдорожче.

Наприклад алюмінієві 2 копійки різновиду 1АА випущені у 1996 році можна продати за 600-800 грн. При цьому такі самі монети з немагнітної сталі будуть коштувати значно дорожче – від 2800 та аж до 5600 грн.

Різницю в ціні між однаковими на перший погляд монетами пояснили спеціалісти профільного видання «Монети-ягідки». Виявляється, що 2 копійки зі сталі були випущені тиражем у 2 тис. штук спеціально для колекційного набору НБУ. Але в цей набір їх в результаті так і не включили. Натомість набори укомплектували монетами з алюмінію. Сталеві ж копійки потрапили в обіг, але в дуже малій кількості. Вони вважаються надзвичайно рідкісними, саме тому їх так високо цінують колекціонери.

Чималу суму можна вторгувати і за 2 копійки різновиду 2(10 к.)АА 1994 року випуску. На аукціонах мінімальна ціна такої монети – 4 500 грн. Вона вирізняється серед інших широким кантом на лицьовій стороні (аверсі).

У цієї монети також є своя історія. Для її карбування використовували штемпель від 10-копійкової монети, діаметр якої значно менший. Тому кант у цього різновиду 2 копійок і вийшов таким широким. Для монет цього різновиду нумізмати навіть придумали свою характерну назву – «переплутка».

Високо цінується знавцями і монета 2003 року випуску. За 2 копійки, що були викарбувані в цьому році, власник може отримати 1800-2200 грн. Такі екземпляри були випущені в обмеженій кількості для річного набору Нацбанку. Та набір передумали випускати й частина монет опинилася в обігу. З цього приводу монети 2003 року також вважають рідкісними і дуже цінними.