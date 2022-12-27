Як зберегти свіжість продуктів у вимкненому холодильнику: поради експертів

Періодичні атаки ворога на енергетичну інфраструктуру України змусили українців прилаштовуватися до відключень світла та знаходити вихід із будь яких ситуацій. Та якщо освітити приміщення можна за допомогою автономних ламп та ліхтариків, а комп’ютер чи телефон зарядити від повербанку, то з більш потужною домашньою технікою, наприклад холодильником, все набагато складніше.

Увімкнути холодильник при відсутності світла можна лише за допомогою генератора, який за технікою безпеки заборонено тримати у квартирі. А якщо холодильник не працюватиме протягом тривалого часу, продукти в ньому можуть просто зіпсуватися.

Що робити в такій непростій ситуації пояснили в Мінреінтергації. На сайті відомства опублікували рекомендації експертів, як зберегти свіжість продуктів у холодильнику під час довготривалої відсутності енергопостачання.

Українцям порадили перш за все запастися сухим льодом, або принаймні заморозити у пластикових пляшках воду. Їх потрібно постійно зберігати у морозилці на випадок вимкнення світла.

Коли енергопостачання зникло, пляшки із замерзлою водою або контейнери з сухим льодом необхідно розкласти на верхній полиці морозильної камери та нижній полиці самого холодильника. Це допоможе зберегти свіжість продуктів на строк від 4 год (у випадку пляшок з водою) до 2 діб (із сухим льодом).

Якщо світла немає вже понад 4 години, продукти краще перекласти в морозильну камеру. Вона втримає підходящу для зберігання їжі температуру протягом 24-48 год. Причому заповнена ущент морозилка зберігає холод довше.

Щоб продукти краще зберігалися, не варто зайвий раз відкривати дверцята холодильника. Адже кожного разу туди буде потрапляти тепле повітря. Якщо температура всередині холодильника перевищить +4°С, їжа почне псуватися. Для морозилки ж такою граничною температурою є -4°С.

Якщо температура продуктів не перевищує +4°С або на них ще є кристали льоду, при увімкненні світла їх можна ще раз заморозити. Їжу, що не підлягає заморозці, краще якнайшвидше приготувати.