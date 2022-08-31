Названо знаки зодіаку, слова яких можуть матеріалізуватись 31 серпня та 1 вересня

Сьогодні і завтра неймовірний день для трьох знаків зодіаку. Їх бажання здійсняться, слова реалізуються. Можливо, краще бути обачними та не бовкнути зайвого? 31 серпня, і особливо 1 вересня, обережними мають бути Близнюки, Скорпіони та Стрільці.





Близнюки

Цей знак зодіаку обожнює поговорити та не завжди слідкує за язиком. Оратори від природи мають бути обачними, 31 серпня через їх побажання можуть постраждати люди довкола. Тому рекомендовано зичити всім щастя, здоров’я та скорішої перемоги.

Девіз дня: «Слово не горобець, вилетить — не спіймаєш!». Через те що ви сьогодні будете говорити, можуть постраждати люди. Близнюки, стежте за язиком, щоб не накликати біду на себе та своїх друзів, адже ефект бумеранга ніхто не скасовував.

Скорпіони

Представники цього містичного знаку зодіаку мають вголос озвучувати свої бажання. Всесвіт буде чути їх і сприятиме реалізації озвученого. Тому будьте максималістами, ризикуйте, але тільки у позитивному плані.

Бажати зла та зводити рахунки не найкращий час. Спрямуйте негативну енергію у позитив: злість можна зігнати у спортзалі на боксерській груші. Ви можете реалізувати заповітне бажання, для цього лише варто його вірно сформувати та промовити вголос. Іншої подібної нагоди у 2022 році не буде.

Ваш девіз: «Все або нічого!».

Стрільці

Стрільці, як чоботарі без чобіт. Вони допомагають у реалізації бажань всім, хто поруч з ними, а на себе бракує часу. Тому цього дня припиніть допомагати іншим. Приготуйте каву, сядьте в улюблене крісло, та поговоріть зі своїм внутрішнім «Я».

Реалізації великих мрій не слід чекати, але нарешті зможете зрозуміти, чого бракує саме вам. Не треба про це голосно кричати. Достатньо промовити пошепки своє побажання і воно реалізується найближчим часом. «Щастя любить тишу.», — такий девіз дня для вас обрали астрологи.