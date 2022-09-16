Половина 60-річних українців залишиться без пенсій: в чому причина

В Україні з наступного року вкотре зросте норма стажу для громадян, що хочуть вийти на пенсію у 60 років. Для цього на їх пенсійних рахунках повинні накопичитися внески за 30 років. Але й це ще не кінець. До 2028 року вимоги до стажу кожні 12 місяців будуть збільшуватися і в результаті сягнуть цифри у 35 років. За таких умов вже через 6 років стати пенсіонером у 60-т зможуть лише 55% українців.





На сьогоднішній день щоб вийти на заслужений відпочинок у 60 років потрібно офіційно відпрацювати щонайменше 29 років, із кожної своєї зарплатні сплачуючи внесок у Пенсійний фонд. Хоча раніше від майбутніх пенсіонерів вимагали значно меншого стажу.

Все змінила пенсійна реформа, яку в Україні почали впроваджувати у тому ж таки 2017 році. Змінювати вимоги до стажу було вирішено невеликими кроками – щороку на 12 місяців. Так і вийшло, що до 2022 року українці вже не могли вчасно піти на пенсію, не довівши стажу у 29 років.

В наступні 6 років вимоги до майбутніх пенсіонерів продовжать зростати. Вийти на пенсію в 60-т можна буде за наявності стажу в розмірі:

у 2023-му– більше 30 років;

у 2024-му – більше 31 року;

у 2025-му – більше 32 років;

у 2026-му – понад 33 роки;

у 2027-го – від 34 років;

у 2028-му – більше 35 років.

В разі невиконання зазначених вище вимог до стажу, наступна можливість вийти на пенсію у громадянина з’явиться в 63 роки. Для українців у такому віці норми стажу значно нижчі. В наступні кілька років щоб піти на заслужений відпочинок у 63-и потрібно буде відпрацювати:

у 2022-му –19-29 років;

у 2023-му – 20-30 років;

у 2024-му – 21-31 років;

у 2025-му – 22-32 років;

у 2026-го – 23-33 років;

у 2027-му – 24-34 років.

Натомість стати пенсіонером у 65-річному віці можна навіть зі стажем у 15 років. Хоча на пристойну пенсію за таких умов розраховувати не варто.