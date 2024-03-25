Українцям розповіли, як правильно утилізувати свій смартфон

Будь-який цифровий пристрій коли-небудь морально старіє. Навіть якщо девайс продовжує стабільно працювати, то все одно він уже не відповідає реаліям сучасності. Операційна система застаріває, деякі додатки можуть зовсім не працювати. І настає той момент, коли ви купуєте новий гаджет, а куди подіти старий?

У родичів і друзів уже є смартфони, а морочитися з продажем просто не хочеться. Є, звичайно, варіант залишити його на полиці, тільки в цьому немає ніякого сенсу. Єдиний варіант – викинути. Ну, як правильно це зробити?

Якщо вам більше не потрібен смартфон, то перше, що необхідно зробити – зберегти всі потрібні дані. Пам’ятайте не тільки про фото і відео, які були зроблені за допомогою камери, а й про акаунти, а також дані в додатках і контакти. Не забуваємо заглядати в SMS – часом, там є корисна інформація на майбутнє.

А далі необхідно скинути пристрій до заводських налаштувань із повним видаленням даних. Робиться це в налаштуваннях – у кожної версії операційної системи меню може відрізнятися, але знайти це не так складно. Як правило, цей пункт криється в основних налаштуваннях телефону: можна знайти пошуком за словом “скидання”.

За ідеєю після скидання налаштувань смартфон можна викидати, дарувати або продавати. Але є один цікавий нюанс. При використанні спеціального ПЗ, а також при підключенні до спеціальних пристроїв, дані можна відновити. Не завжди це можливо, але, в теорії, такий варіант не виключений. Тому, завжди передаючи (або викидаючи) свій смартфон, можна стати жертвою витоку даних. Знову ж таки, це можливо не завжди, багато залежить від самого пристрою, але ризик залишається.

Скидання, як і швидке форматування, дуже просто робиться – очищається просто таблиця інформації про файли. А самі файли, чи то пак дані, залишаються цілими, але без цієї “дорожньої карти”.

Що в цьому разі можна зробити?

Для того щоб знизити ймовірність відновлення інформації після скидання пристрою, можна виконати одну нехитру маніпуляцію. Після того як скидання видалить всі ваші дані, можна записати в пам’ять пристрою будь-які файли. Простіше буде записати, підключивши смартфон до ПК – можна навіть вбити в пошуковику “завантажити файл 10 гігабайт” і заповнити всю пам’ять смартфона такими файлами. І ось після цього провести повне скидання пристрою з видаленням усіх даних.

Імовірність відновлення інформації дорівнюватиме нулю, оскільки всі місця вже будуть перезаписані новими і безглуздими даними.

Звісно, смартфон можна фізично зламати перед тим, як відправити його в сміттєвий бак, але краще, щоб він можливо комусь би став у пригоді.

За ідеєю, краще робити так, як написано вище. Виняток – якщо даруєте свій смартфон родичу або близькій людині. А якщо викидаєте або продаєте, то краще таким чином провести повне очищення девайса.