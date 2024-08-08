Популярні послуги провайдерів, якими варто скористатися

Будь-який інтернет-провайдер крім доступу в інтернет пропонує низку найрізноманітніших послуг. Розглянемо в цій статті 3 послуги, якими можна скористатися – будуть корисні для сім’ї та дому. Варто розуміти, що мова в статті буде йти про кабельного провайдера і набір послуг може відрізнятися – всі організації різні, щось може бути, а чогось і не бути.

Антивірус

У середньому, пакет антивірусного програмного забезпечення коштує приблизно 1000 гривень за річну ліцензію, якщо купувати через офіційні сайти розробників. Провайдер же може надати таке ПЗ з місячною абонентською платою – і це зручно. Припустимо, вам потрібно перевірити систему на віруси, у вас є підозра в тому, що система заражена, а термін пробного антивірусу вже минув. Ось тут на допомогу приходить провайдер – антивірус можна взяти на 1 місяць, а потім відключити цю послугу.

Також антивірус буде корисний і на постійному рівні – особливо для тих, хто не дуже добре розуміється на тонкощах користування інтернетом і цифровій гігієні.

Плюси: антивірус можна купити на 1 місяць;

Мінуси: немає.

Відеоспостереження

Більшість провайдерів надають послугу відеоспостереження і надають (в оренду або на виплат) все потрібне обладнання. Багато хто може сказати – а навіщо переплачувати, коли можна самому купити потрібну кількість IP-камер і створити таку систему самостійно. По-перше, провайдер надає такий пакет “під ключ” – навіть монтаж на себе візьме.

По-друге, постачальник послуг пропонує власне хмарне сховище для відеозаписів, а більшість IP-камер зберігають записи в зарубіжних хмарних сервісах. Тут видно перевагу – така система відеоспостереження буде менше лагати і гальмувати, оскільки використовує власні сервери, які розташовані у вашому ж регіоні.

Додатково до відеоспостереження провайдер може пропонувати й охоронні послуги – змонтувати потрібні датчики та під’єднати об’єкт до пульта охоронної компанії.

Плюси: система, як правило, робиться під ключ і користувачеві не потрібно самостійно обирати обладнання, змонтувати і все налаштувати.

Мінуси: стягується абонентська плата.

Цифрове телебачення

Не варто плутати зі звичайним кабельним. Багато провайдерів надають доступ до цифрового ТБ, яким керує сам користувач. Можна ставити трансляцію на паузу, перемотувати і дивитися контент з архіву та гнучко налаштовувати батьківський контроль. Крім цифрових каналів провайдер може надавати і доступи до стрімінгових сервісів і кіносайтів – зручно дивитися контент у хорошій якості на звичайному телевізорі.