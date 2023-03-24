ПриватБанк оновив курси валют: в п’ятницю слід чекати змін

Курс готівкового долара в ПриватБанку залишився незмінним на рівні попереднього дня – 38,30 грн за долар. Натомість курс євро до гривні зріс на 40 копійок, досягнувши 41,30 грн/євро.

У банку американську валюту можна продати за 37,80 грн/долар, а євро – за 40,30 грн/євро. Курс долара для розрахунків картками в банківській установі становить 37,45 грн, а євро – 41,15 грн.

Динаміка обмінного курсу в умовах війни

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну Національний банк України ввів обмеження на обмінний курс, за яким уповноважені установи можуть продавати готівкову іноземну валюту клієнтам. Обмеження діяли з травня 2022 року, але 21 липня Національний банк знизив офіційний курс гривні на 25% до 36,57 грн за долар США.

Аналітик Олексій Козирєв прогнозує, що до кінця березня безготівковий долар коливатиметься від 36,56 до 36,93 грн. Тим часом, Ганна Золотько, директор казначейських операцій Юнекс Банку, прогнозує, що на кінець місяця курс долара коливатиметься в межах 38,3-39,1 грн./дол.