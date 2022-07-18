Заробітки українських біженців у Європі подекуди перевищують 100 тис. грн: які вакансії пропонують

Українські біженці, що зараз проживають у країнах Євросоюзу, заробляють щонайменше 28,4 тис. грн на місяць. При цьому на європейському ринку праці вистачає і більш високооплачуваних вакансій для іноземців. Зокрема близько 25% працедавців пропонують заробіток від 52,5 тис. грн. Натомість за кваліфіковану роботу деякі європейські компанії згодні платити навіть понад 100 тис. грн





За даними кадрового порталу GRC, у 21% своїх вакансій європейські працедавці вказують середню зарплатню в розмірі 76,5 тис. грн. Тож фактично кожен п’ятий українець може знайти собі роботу з окладом 1,5-1,7 тис. євро на місяць. Тим часом 13% працедавців платять українським біженцям від 100 тис. грн на місяць. Щоправда така зарплатня передбачає володіння певною спеціальністю та принаймні кількарічний досвід роботи.

Варто зазначити, що третина відкритих в ЄС вакансій – для ІТ-спеціалістів. Середня зарплатня, яку пропонують таким працівникам, становить близько 86,7 тис. грн. Ще 25% працедавців шукають персонал для роботи в сфері торгівлі, зокрема менеджерів з продажу та касирів. Їм пропонують дохід в розмірі 50,7 тис. грн.

Популярними за кордоном є професії маркетолога, PR-спеціаліста та рекламника. Знайти роботу біженцям, що працювали в цій галузі буде не складно. Тай зарплатню пропонують непогану – в середньому 82,4 тис. грн.

Що стосується географічного критерію, то майже чверть відкритих вакансій – у Польщі. У цій країні вже встигли підлаштуватися під реалії сьогодення та максимально спростили процес працевлаштування іноземців. Тож більшість українців зараз живе та працює саме там.

Варто зазначити, що влітку у європейських країнах кількість вакансій суттєво збільшується. Зокрема з початком сезону відпусток готелі, кафе та ресторани набирають додатковий персонал, щоб впоратися з напливом клієнтів. Також чимало вакансій в теплу пору року з’являється у сільському господарстві харчовій промисловості, логістиці та будівництві.