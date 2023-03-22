Треба поспішити: в Україні скоротять кількість точок, де можна безкоштовно обміняти лампи

Міністерство економіки повідомляє, що програма безкоштовного обміну ламп розжарювання на світлодіодні лампи наразі охоплює 23 000 населених пунктів України, включно з деокупованими територіями. На сьогодні майже 3 мільйони громадян обміняли у відділеннях “Укрпошти” близько 14 мільйонів ламп, ще 11 мільйонів доступні для обміну.

Перший віце-прем’єр-міністр та міністр економіки Юлія Свириденко зазначила, що темпи обміну були спочатку високими, але поступово знизилися. Програма триватиме до кінця травня.

Де найчастіше міняють лампи

Київська область є лідером з обміну ламп, де було замінено майже 2 мільйони лампочок. За нею йдуть Дніпропетровська, Львівська та Харківська області з показниками 1,4 млн, 1,1 млн та 860 тис. обмінів відповідно.

Майбутні зміни в місцях обміну

У зв’язку зі зменшенням попиту Укрпошта з 22 березня скорочує кількість пунктів обміну. Однак віддалені села, які нещодавно приєдналися до проекту, можуть продовжувати обмінювати лампи до кінця квітня. З 1 травня громадяни можуть обміняти старі лампи у 23 визначених пунктах у містах-мільйонниках та обласних центрах.

Вплив програми на енергоспоживання

Стартувавши 30 січня, програма має на меті зменшити споживання електроенергії на 7-10% під час пікових навантажень на українську енергосистему.