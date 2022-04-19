Monobank почав масове закриття рахунків: хто вже не зможе користуватись карткою

У Monobank прийняли рішення закрити рахунки клієнтів з росії та країн, що підтримують її військову агресію в Україні – Білорусі, Сирії, КНДР та Еритреї. Про це днями повідомив один із засновників необанку Олег Гороховський. Початково у фінустанові планували також припинити обслуговування мешканців Криму та ЛДНР. Однак в останній момент «санкції» для таких клієнтів відмінили.





Щодо відключення клієнтів з країни-агресора та її союзників у керівництва банку жодних сумнівів не було. А от блокування рахунків населення Криму та окупованого Донбасу, а також українців, що виїхали туди до початку війни, виявилося дуже непростим рішенням. Тому перед впровадженням таких радикальних змін Олег Гороховський провів відповідне опитування у соціальних мережах.

За результатами опитування понад 30% клієнтів Monobank проголосувари проти такого радикального рішення. Свою позицію користувачі аргументували тим, що в Криму, Донецькій та Луганській областях проживає чимало українців. Далеко не всі вони знаходяться на окупованій території за власним бажанням. Деякі громадяни мають серйозні причини, що не дозволяють їм виїхати. До того ж за час війни почастішали випадки примусового вивезення ураїнців до росії та на окуповані нею раніше території.

Тож приймаючи остаточне рішення про припинення обслуговування частини рахунків Гороховський не міг проігнорувати думку третини своїх клієнтів.

«Я поважаю думку кожного й не хочу ні з ким сваритися… Ми ні в якому разі не приймемо рішення, яке не схвалює 30% клієнтів», – зазначив співзасновник Monobank.

Зазначимо, що згідно з рішенням Монобанку на сьогоднішній день клієнти із росії, Білорусі, Сирії, КНДР та Еритреї вже не обслуговуються. Їхні рахунки закриті із 19 квітня, тож жодних послуг від українського необанку мешканці цих країн більше не отримають.