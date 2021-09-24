Польща знову кличе українців: за 3000 євро треба буде працювати 5 днів на тиждень

Влаштуватися на роботу у Польщі наразі бажає чимало наших співвітчизників. Адже потреба в робочих руках у сусідів є завжди, та й платять вони непогано. Із початком осені на вітчизняних кадрових порталах з’явилося ще більше заманливих вакансій для заробітчан. Деякі працедавці пропонують робітникам з України зарплатню аж до 78 тисяч гривень на місяць, та ще й допомогу із переїздом.





Чимало цікавих пропозицій роботи у Польщі можна знайти на українському кадровому порталі Jooble. Наприклад до лікарні у польському місті Могильно запрошують українця на посаду сімейного лікаря. Такому спеціалісту пропонують щомісячну платню у розмірі 70-90 тисяч грн. Робочий графік: 5 днів / 7,5 год.

Обов’язки:

прийом та амбулаторне лікування пацієнтів;

оформлення документації;

чергування.

Кандидат повинен мати принаймні 1 рік стажу в Україні на такій самій посаді. А от з переїздом, житлом та вивченням мови роботодавець обіцяє посприяти.

Водій СЕ-категорії у Польщі може розраховувати на платню від 70 до 80 тисяч грн. Наприклад, до міста Ольштин запрошують заробітчан для перевезення різноманітних товарів.

Вимоги:

водійський стаж щонайменше 1 рік;

права із відкритою категорією СЕ, віза, медична довідка, карта тахографа;

знання мови на розмовному рівні;

вік 20-55 років.

Непогано влаштуватися у сусідній країні можна й на посаду будівельника. Зарплатню обіцяють близько 73 тисяч гривень. До обов’язків працівника входить виконання покрівельних робіт на будівельних об’єктах різного типу.

Варто зазначити, що більшість польських роботодавців (близько 56%) віддають перевагу робітникам з-за кордону. Причому йдеться про працевлаштування на постійній основі, а не сезонні роботи. На кількість працевлаштованих поляками українців не вплинула навіть пандемія COVID-19. Та й самі заробітчани не проти переїхати до іншої країни на проживання. Наразі за даними опитувань емігрувати за кордон бажають майже 40% наших співвітчизників.