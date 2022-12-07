Через відключення світла в Україні змінили систему розрахунку платіжок: рахунки зменшаться в рази

Через періодичні відключення світла в Україні тепер буде застосовуватися нова система розрахунку вартості цієї комунальної послуги. Про це розповіли у Національній комісії з питань енергетики та компослуг (НКРЕКП). За новими правилами українцям, які не змогли передати показники своїх лічильників, будуть нараховувати оплату вже не за нормами споживання, як зазвичай. Натомість у розрахунках будуть використовувати відповідний понижуючий коефіцієнт.

Як зазначили у НКРЕКП, величина понижуючого коефіцієнту, який буде застосовуватись, залежатиме від часу, протягом якого той чи інший споживач не отримував електроенергії. Чим довше не було світла, тим більшим буде коефіцієнт, а оплата відповідно меншою.

Проте така система буде застосовуватися лише до домогосподарств, які вчасно не передали показники лічильників. Інші споживачі платитимуть відповідно до того, скільки електроенергії вони використали.

До 25 числа кожного місяця всі оператори розподільчих систем будуть звітувати НКРЕКП про те, який понижуючий показник вони застосовували відповідно до зміни обсягів енергоспоживання в мережі.

Як діяти при відключенні світла

Щоб вберегти свої електропристрої від поломки, а енергомережу від перенавантаження, потрібно дотримуватися певних правил.

Вимикати з розеток всю техніку

Після увімкнення світла в електромережі часто спостерігаються значні перепади напруги. Вони можуть призвести як до миттєвої поломки електропристрою, так і до поступового псування мікросхем та скорочення строку їх служби. Крім того вимкнення з мережі електропристроїв, які наразі не використовуються, зменшить обсяги споживання. Оскільки в режимі очікування техніка все одно «тягне» струм.

Вмикати домашні пристрої по черзі

Після увімкнення світла не варто одразу ж починати прання, кип’ятити воду у електрочайнику, пилососити та заряджати ноутбук. Адже нестабільна енергомережа може просто не витримати раптового навантаження. Перші півгодини після відновлення електропостачання краще не вмикати нічого, крім освітлення в кімнаті, у якій ви знаходитесь. А потім можна поступово починати користуватися потрібними вам пристроями.