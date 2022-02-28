В Україні продають телефони, які працюють навіть під час війни

Зв’язок під час війни відіграє ключову роль. Проте в умовах бойових дій покладатися на мобільну мережу не варто. Вона може не впоратися зі зростанням навантаження, або ж просто вийти з ладу. У такому випадку варто зробити ставку на альтернативні види комунікації, найпопулярнішим з яких є супутниковий зв’язок.





Інтерес українців до супутникових телефонів за останні кілька місяців значно зріс. Причиною раптової популярності таких пристроїв стало наростання військової загрози з боку Росії. Не останню роль зіграла й ситуація із масовими протестами у Казахстані, під час якого населення втратило доступ до основних видів зв’язку. Тож українці вирішили підготуватися й почали скуповувати супутникові телефони ще з грудня 2021 року.

Співзасновник компанії «Саттранс-Україна», яка є дистриб’ютором супутникових систем Iridium, Inmarsat та Thuraya, розповів, у чому переваги такого засобу зв’язку та в яку ціну можна придбати супутникові телефони в Україні.

Головними перевагами супутникових телефонів є перш за все наявність зв’язку практично за будь-яких умов, навіть під час проведення військових операцій. До того ж вони мають чудову пропускну здатність.

Варто зазначити, що супутникові засоби зв’язку – задоволення не з дешевих. Найбільш доступним за своєю вартістю супутниковим телефоном є Thuraya XT-Lite. Його ціна становить близько 1 тис. дол. Окрім самого пристрою покупець отримує також 90 хв трафіку на рік.

Представниками «важчої» цінової категорії є апарати Iridium. Вони вартують понад 3 тис. дол. Однак і запас трафіку у таких телефонів значно більший – від 700 до 800 хв на рік.

Серед пристроїв, «заточених» під інтернет-комунікацію, найбільш популярними є системи марки Inmarsat. Щоправда, вони можуть забезпечити підключення потужністю лише 64 Кбіт/с. При цьому ціна такого трафіку є доволі високою – понад 7 дол. за 1 хв.

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