Місячний календар зачісок на листопад: виберіть найкращий день для зміни образу

Зміна зачіски – дуже відповідальний момент. Йдучи до перукарні, щоб створити собі новий образ, ми бажаємо отримати ідеальний результат. Однак встаючи з крісла майстра не завжди залишаємося задоволені його роботою. І справа тут не лише у вміннях перукаря, а також у часі, на який було призначено стрижку чи фарбування волосся.

Не секрет, що в питаннях краси люди здавна надавали значення фазам місяця. Зокрема вважалося, що стригтися потрібно в період зростання місяця. Тоді волосся буде міцним, здоровим і швидко виросте. А якщо підстригтися на спадний місяць, все вийде з точністю до навпаки – волосся ослабне, буде повільно рости чи навіть випадати.

Астрологи склали місячний календар зачісок на листопад, в якому вказані вдалі та невдалі дати для зміни образу. Він підкаже, коли краще стригтися та фарбувати волосся, а в які дні до салону краси і близько підходити не можна.

Вдалі дні для стрижки волосся: листопад 2022-го року

Згідно з рекомендаціями астрологів вирушати до перукарні чи барбершопу можна в такі дні:

1, 4-5, 7, 12,14, 18, 25, 27, 30 листопада.

Погані дні для стрижки волосся: листопад 2022-го року

Не варто стригтися в такі дні:

2-3, 6, 8, 10-11, 15-16, 20, 22-24 та 28-29 листопада.

Вдалі дні для фарбування волосся: листопад 2022-го року

Щоб пофарбувати волосся, астрологи рекомендують вибрати одну з наступних дат:

1, 4, 7, 12, 14, 20, 25-26, 30 листопада.

Погані дні для фарбування волосся: листопад 2022-го року

Не варто змінювати колір волосся в такі дні:

2-3, 6, 8, 10, 15-17, 19, 21, 23-24, 27-28 листопада.

Астрологи також наголошують, що:

5 та 13 листопада – підійдуть для фарбування волосся в темні кольори;

– підійдуть для фарбування волосся в темні кольори; 20 листопада – можна отримати найкращий результат від тонування;

– можна отримати найкращий результат від тонування; 22 листопада – рекомендується фарбуватися м’якими засобами, які не пошкоджують волосся;

– рекомендується фарбуватися м’якими засобами, які не пошкоджують волосся; 26 листопада – ідеальний день для фарбування у блонд;

– ідеальний день для фарбування у блонд; 29 листопада – варто віддати перевагу відтінкам, близьким до власного кольору волосся;

– варто віддати перевагу відтінкам, близьким до власного кольору волосся; 30 листопада – накраще ляже на волосся хна або басма.