Що можна і категорично не можна робити 7 листопада

З давніх-давен 7 листопада (25 жовтня за старим стилем) цей день називався Дідівськими плачем, оскільки в цей час року йдуть опади — у вигляді дощу, а подекуди вже й у вигляді снігу.





Тому наші пращури в цей день згадували померлих родичів і друзів, ніби плачучи разом із природою про тих, хто пішов в інший світ.

Крім того, християни всього світу 7 листопада поминають мучеників Маркіана та Мартирія, які постраждали за віру у IV столітті. Обидва вони служили в Константинопольському соборі, і всіляко протистояли зусиллям єретиків, які намагалися підірвати їхню істинну віру. За це в 355 році вони були піддані тортурам і страчені – їм відрубали голови.

Що не можна робити 7 листопада

Категорично не рекомендується проводити час пасивно. Енергетика дня дуже потужна, а тому, у разі лінощів чи бездіяльності, вона буде звернена проти людини. Найкраще скласти чіткий план дій – з ранку і до вечора, і суворо йому слідувати, докладаючи максимум зусиль для його реалізації.

Крім того, будь-яка шкідлива звичка сьогодні впливатиме на організм набагато згубніше, ніж зазвичай.

Що можна робити 7 листопада

Важливо сходити на цвинтар і напередодні зимового періоду упорядкувати могили. Вдома краще запалити церковну свічку на згадку про померлих. По можливості необхідно надати допомогу знедоленим.

Сновидіння : часто віщі. Побачене дозволить зрозуміти, як людина ідентифікує себе в житті: якщо сон добрий, значить він на вірному шляху, і навпаки.

Іменини : Матрона та Анастасії.

Прикмети : Саме свято символізує опади, проте якщо на 7 листопада стоїть суха погода – незабаром нагрянуть морози та хуртовина.