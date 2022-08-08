Трем знакам зодиака предстоит напряженная неделя: их отношения окажутся под угрозой

Текущая неделя для некоторых знаков зодиака станет испытанием на выносливость. В период с 8 по 14 августа их отношения окажутся в смертельной опасности. Самые большие проблемы в личной жизни ожидают Овенов, Скорпионов и Рыб. Конфликты со второй половинкой могут окончиться даже разрывом отношений.





Овен

Представителям этого знака астрологи рекомендуют сдерживать свои эмоции. Особенно этот совет актуален для Овнов, чьи отношения только зарождаются. Они могут испугать партнера своими сильными чувствами и напором. Вместо спешить с развитием отношений стоит довериться судьбе и просто наслаждаться моментом. Для Овнов, которые в отношениях уже давно, существует угроза недоразумения и ссоры с любимым человеком. Чтобы избежать такого развития событий, им нужно чаще прислушиваться к партнеру и заботиться о взаимопонимании в паре. В противном случае мелкие конфликты быстро приведут к разрыву.

Скорпион

Когда Скорпионы не в настроении могут любое мелкое недоразумение превратить в грандиозный скандал. Во время этой ссоры оба партнера обычно напоминают друг другу о старых образах, после чего примирение становится еще сложнее. Именно по такому сценарию будет складываться личная жизнь Стрельцов на этой неделе. Чтобы спасти свои отношения от краха, представителям знака советуют во что бы то ни стало держать себя в руках. Даже если очень хочется ударить партнера по самому болезненному, лучше прикусить язык и удержать обиду в себе. А потом обдумать все, что произошло и решить, как действовать дальше.

Рыбы

Представителям этого знака в ближайшие несколько дней никак не избежать разбора полетов со второй половинкой. У обоих партнеров накопилось немало претензий друг к другу, которые уже давно пора обсудить. Однако делать это лучше на холодную голову и без лишних эмоций. Горячий спор может перерасти в громкий скандал, а этого Рыбы не любят больше всего. В общем, именно от них будет зависеть, как закончится ссора. Поэтому уроженцам знака придется приложить немалые усилия, чтобы сохранить отношения. Если же они упустят момент, отношениям придет конец.