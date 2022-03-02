В Україні змінились правила роботи великих супермаркетів

Мережа супермаркетів АТБ продовжує свою роботу навіть в умовах військового часу. Компанія робить все можливе, щоб налагодити логістику та вчасно постачати усі необхідні товари у свої магазини.





Та все ж мережі вже довелося впровадити деякі обмеження, що стосуються покупок українців. Зокрема у всіх філіях АТБ повністю заборонили продаж алкоголю. У компанії вважають, що таке обмеження дозволить зменшити кількість випадків мародерства. Та й не час зараз випивати.

Ще одним новим правилом, запровадженим у АТБ, став лімітований продаж соціальних товарів, таких як крупи, консерви та хліб. Їх будуть продавати у кількості не більше ніж дві штуки на одну людину.

«Компанія АТБ в умовах військової агресії працює в посиленому режимі. Ми намагаємося тримати ситуацію під контролем та своєчасно забезпечувати населення усіма потрібними товарами», – зазначив директор мережі Борис Марков на своїй Facebook–сторінці.

Графік роботи супермаркетів АТБ

Магазини АТБ, які зазвичай працювали цілодобово, у зв’язку із впровадженням в країні військового стану змінили свій графік роботи. Більшість супермаркетів мережі відкривається о 8 годині ранку, а закривається о 20 годині вечора. Графік кожного окремого магазину залежить від комендантського часу, визначеного в місті його розташування.

Точки продажу, що знаходяться в зоні активних військових дій, компанії АТБ довелося закрити.

Продуктів вистачить усім

Постачальники продуктів харчування та товарів першої необхідності запевняють, що проблем із постачанням не буде. Хоча у деяких регіонах потреба в товарах значно збільшилася через наплив переселенців. Та й люди в паніці намагаються придбати більше продуктів, аніж їм потрібно.

Варто зазначити що в супермаркетах АТБ ціни на товари наразі не змінилися. Більше того, мережа намагається допомагати військовим та передає продукти для українських військових абсолютно безкоштовно.

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