Будет несладко: представителей трех знаков зодиака в августе начнут преследовать неудачи

Август 2022-го для нескольких знаков зодиака превратится в самый настоящий ночной кошмар. На них со всех сторон повалятся проблемы и не будут давать покоя вплоть до конца месяца.





Самым сложным в последний месяц лета станет для Овнов, Водолеев и Рыб. Все их планы будут разрушены, а самооценка и мотивация скатятся на самое дно.

Овен

Рожденные под этим созвездием еще в начале августа почувствуют, что близится беда. Их будет постоянно преследовать чувство тревоги. И неудивительно, ведь Овенам в этом месяце угрожают серьезные проблемы на работе. Некоторым из представителей знака придется даже столкнуться с увольнением, после чего они останутся совсем без средств к существованию. В личной жизни все также пойдет кувырком. Ссоры Овнов со второй половинкой могут привести к роковым последствиям – разрыву отношений или официальному разводу. Пережить все эти проблемы и выйти «сухим из воды» уроженцам знака поможет только контроль над своими эмоциями и запас терпения.

Водолей

В августе Водолеям будет очень тяжело оставаться спокойными. У них возникнут неожиданные проблемы на работе, поэтому представители знака начнут сомневаться в собственных способностях. На эмоциях некоторые из них даже решят изменить работу или сферу деятельности. Однако спешить с столь важным решением не стоит. Не будет везти Водолею и с финансами. Из-за непредвиденных расходов они останутся без копейки в кармане. Но астрологи советуют уроженцам знака во что бы то ни стало не терять оптимизма, ведь «черная полоса» в их жизни очень скоро закончится.

Рыбы

Начало месяца запомнится Рыбам напряженным рабочим графиком. Задач к выполнению будет немало, а денег в карманах представителей знака от этого не станет больше. Из-за усталости и безрезультатности собственной работы Рыбы станут очень нервными. Весь негатив они будут выплескивать дома в кругу семьи. А это в свою очередь может привести к конфликтам со второй половинкой и другими близкими людьми. Рыбам советуют взять паузу и хоть немного отдохнуть. Это поможет снять напряжение и вернуться к работе с чувством покоя и внутреннего равновесия.