«Укрзалізниця» начала брать деньги за полностью бесплатную услугу

«Укрзалізниця» добавила еще одну статью расходов для своих клиентов. Платить придется за услугу, ранее входившую в стандартный сервис перевозчика, а именно – печать билета. Такая «роскошь» теперь будет обходиться пассажирам в 12 гривен.





Информацию о нововведениях национального перевозчика обнародовал на личной Facebook-странице журналист Александр Рудоманов. К своему посту в социальные сети он добавил также фото распечатанного проездного документа.

Как оказалось, новое правило было введено еще в декабре 2021 года. Распечатать свой электронный билет можно будет в кассе любого железнодорожного вокзала Украины. Стоимость такой услуги действительно составляет 12 гривен. Причем, в цену бумажной версии билета заложена не только цена печати – 10 грн, но и НДС в размере 2 грн.

В самой «Укрзалізниці» информацию также подтвердили. Однако ни на официальном сайте перевозчика, ни на его страницах в соцсетях никаких данных о новой платной услуге нет. При этом в правилах покупки билетов онлайн перевозчик отмечает, что печатать электронный билет ни в кассе, ни самостоятельно не нужно.

Печать билета сейчас действительно услуга не слишком популярная. Ведь большинство украинцев уже давно ездят по электронным проездным документам. Такой билет находится в смартфоне путешественника, поэтому его невозможно потерять или забыть дома. А для проверки электронных проездных документов у каждого проводника «Укрзалізниці» есть считыватель QR-кода.

Таким образом, бумажный билет может понадобиться только гражданам, не имеющим смартфонов, которые купили билет, например, с домашнего компьютера. Также услуга будет актуальна для украинцев, путешествующих по делам или отправляющихся в командировку. Ведь после поездки они должны предъявить свой билет работодателю.

Но даже учитывая низкую популярность услуги печати электронного билета, о введении за нее отдельной оплаты «Укрзалізниці» стоило сообщить официально. Разве к лицу главному перевозчику страны устраивать такие сюрпризы пассажирам.