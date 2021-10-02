Не только Польша: украинцев зовут в Европу на 2500 евро в месяц

Количество украинских рабочих в Германии ежегодно увеличивается. Зарплату здесь предлагают солидную – около 80 тыс. гривен в месяц. При этом большинство вакансий вполне доступны даже для работников без образования.





Упаковщик одежды и обуви – до 80 тысяч гривен

На такую работу охотно берут молодых украинцев до 35 лет. В обязанности работника входит упаковка одежды и обуви в коробки по размеру. Работодатель обещает оформить разрешение на работу в течение 1-1,5 месяца через Немецкую биржу труда.

Плата за час работы составляет 10,45 евро. Рабочий день – 8-10 часов. Выходные – 1-2 дня в неделю. Работника обеспечат недорогим жильем за 300 евро в месяц. А вот вопрос с питанием придется решать самостоятельно.

Работа на складе продуктов питания – до 55 тысяч гривен

Вакансия для молодых женщин и мужчин в возрасте до 35 лет. Рабочий должен быть коммуникабельным, ответственным и исполнительным. Эту вакансию предлагает Немецкая биржа труда, которая и выдаст заробитчанину разрешение на работу.

В обязанности входит только упаковка хлебных изделий в специальные коробки. Недорогое проживание обеспечивается. Но вот питаться придется исключительно за свой счет.

Работа на складе Кока-кола – до 72 тысяч гривен

Сюда с удовольствием примут украинцев от 18 до 58 лет, независимо от пола. Работник должен сканировать и паковать товар, принимать его на склад и отправлять на торговые точки.

Работать нужно будет по 8-12 часов в день, 6 дней в неделю. Проживание бесплатное, по 2 человека в комнате. Обеды в рабочие дни также за счет работодателя.

Сейчас украинские кадровые порталы просто таки пестрят заманчивыми предложениями от работодателей из-за рубежа. Однако специалисты по трудоустройству призывают наших соотечественников быть очень осторожными. Ведь часть объявлений является поддельной. Таким образом мошенники пытаются нажиться на украинцах, которые ищут высокооплачиваемую работу. Они берут деньги якобы на оформление документов, и сразу же исчезают с добычей.