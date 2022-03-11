YouTube решил ударить по российским блоггерам: больше никакого заработка

Российским блоггерам теперь придется несладко. YouTube отключил для граждан РФ все функции монетизации контента. Теперь ни за просмотры своих видео, ни за рекламу блоггеры не получат даже копейки.





Санкции известного видеохостинга коснутся владельцев подписки YouTube Premium, YouTube Music Premium, суперстикеры, спонсорство, суперчат, а также продажи мерчей для российских зрителей. То есть YouTube-блогеры из России, в том числе авторы каналов с миллионными аудиториями, могут забыть о каком-либо заработке за свои ролики.

Правда, санкции от YouTube все же имеют одно исключение: они не будут касаться зрителей, проживающих за пределами России.

Всем создателям видеоконтента из РФ уже поступили письма от администрации сервиса с перечнем ограничений. Новые условия сотрудничества с абсолютно нулевым заработком просто-таки шокировали блоггеров.

Украинский нардеп Алексей Гончаренко отметил, что такой шаг крупнейшего в мире видеохостинга изрядно ударит по карманам российских журналистов, стендап-комиков и блоггеров, игнорировавших войну в Украине. Политик обратился ко всем авторам контента из России, обвинив их в жестокости и безразличии к чужому горю, причиной которого стали они сами.

«Вы молчали, когда нас расстреливали, уничтожали наши дома, оккупировали наш Донбасс и Крым. В это время вы зарабатывали на своих видео и отлично жили на деньги, которые вам платил YouTube. Возможно это давало вам какое-то чувство свободы. Но рабство у вас в крови. Более того, рабство – ваш сознательный выбор. Теперь монетизироваться вы сможете только одним способом – разбив свою копилку», – написал Гончаренко в своем Telegram-канале.

Стоит отметить, что для многих российских блоггеров YouTube является основным способом заработка и чуть ли не смыслом жизни. Так что такие санкции от популярного видеоресурса оставят их фактически без средств к существованию.

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