Гороскоп для всех знаков зодиака на неделю с 31 октября по 6 ноября

На неделе с 31 октября по 6 ноября мы развиваемся в коридоре затмений. Это период повышенной тревоги, взбалмошных проявлений и неожиданных поворотов судьбы. Ретроградный Марс вносит свою лепту в приостановку деловой активности. Это остро почувствуют Девы, Овны, Близнецы и Скорпионы. Расположение планеты любви — Венеры — в слабой позиции, в изгнании прибавляет эмоциональных хлопот в личной жизни, а также возбуждает ревность, неудовлетворенность в отношениях. Лучшее решение в сложившейся ситуации — внимательное наблюдение за происходящим. Нужно делать выводы.

Овен — гороскоп на неделю

У порывистых Овнов преобладает состояние потерянности и растерянности. Вы ощущаете себя словно в открытом космосе без скафандра. Чтобы избежать досадных недоразумений с документами или транспортным средством, удерживайте фокус внимания только на важных вещах.

Телец — гороскоп на неделю

Расчетливым Тельцам не стоит сейчас уповать на удачу в финансовых вопросах, а также просить помощи у друзей. Вы способны решить все своими силами. Главное — не совершать поспешных действий, основанных на иллюзорном восприятии или переоценке своих возможностей и возможностей окружающих.

Близнецы — гороскоп на неделю

Мобильным Близнецам борьба за социальное положение и карьерный прост напоминает путь через тернии к звездам. Но если вы уверены в правильн6ости своего направления и действуете не под влиянием сиюминутного импульса, а системно, то успех неминуем.

Рак — гороскоп на неделю

Внимательные раки, следуя установленным в обществе правилам и законам, смогут избежать серьезных неприятностей. Вы склонны сейчас к переоценке своих возможностей и сил. Интуитивно просканируйте ситуацию и сделайте так, как угодно вашему сердцу. Следуйте туда, где более безопасно для вас и тех, кто рядом с вами.

Лев — гороскоп на неделю

У самоуверенных Львов существует опасность вовлечения в кризисные и стрессовые ситуации. Избегайте участия в массовых, стихийных мероприятиях, большого скопления людей и обращения в кредитные организации. Подобно дикой кошке двигайтесь на мягких лапках. Лишнее внимание сейчас вам ни к чему.

Дева — гороскоп на неделю

Деве на этой неделе сложно прийти к компромиссам и договоренностям. Возможно, конфликты с начальством, старшими родственниками. Соблюдение субординации и временной дистанции поможет избежать затяжного конфликта и вовлечения в провокационный и невыгодный для вас сценарий событий.

Весы — гороскоп на неделю

Миролюбивые Весы, судебные дела и разбирательства могут сложиться не в вашу пользу. Отложите на этой неделе свое участие в них и делегируйте представителям. Служебные обязанности также подлежат философскому переосмыслению: не тяните ли вы чужую лямку и не слишком ли зачастили на ковер к начальству? Такие вопросы могут вставать перед вами на этой неделе.

Скорпион — гороскоп на неделю

Скорпионы, если вас обуревает чрезмерная ревность или страсть к любимому человеку. То это чревато кризисом в отношениях и возникновением стресса. Горячность поведения и сверхэмоциональность можно погасить с помощью активных видов спорта соблюдайте правила движения на дороге. И, возможно, в некоторые дни вместо самостоятельного вождения воспользуйтесь такси.

Стрелец — гороскоп на неделю

Оптимистичные Стрельцы, если недвижимость стала причиной семейного конфликта или разногласий с деловыми партнерам, вам нужен запасной план действий. Самоустранитесь на время и найдите успокаивающие нервную систему занятия. Ситуация сменит полярность с минуса на плюс, но не так сразу, как вы хотите.

Козерог — гороскоп на неделю

Козероги, несмотря на вашу консервативность и желание организовать все в соответствии с четкой структурой, сейчас возможен сбой в системе. Тревожное состояние ума отразится на рабочих процессах. Беспокойствие может сопутствовать вашей работе, вносить неразбериху в документы, договоренности и поездки. Отложите, по возможности, подписание договоров.

Водолей — гороскоп на неделю

Независимые Водолеи, новые увлечения или хобби не задержатся надолго в вашей жизни. Поэтому не стоит тратить деньги и время на поиск иллюзорного идеала. Так как вы сами способны предчувствовать будущее, то знайте, что только то дело сулит успех, которое начато в благоприятный период. А вот коридор затмений на этой неделе, увы, неблагоприятен для риска.

Рыбы — гороскоп на неделю

Рыбы, вы рискуете погрязнуть в домашних делах и хлопотах, если вовремя не переключитесь на альтернативную деятельность. Сходите на интересные мероприятия, выберите часик-другой на прогулку в парке. Даже короткая поездка на машине способна помочь вам, отвлечь от смутных дел и организовать пространство самым лучшим образом.