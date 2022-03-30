Ощад, Приват чи Mono: де під час війни можна підвищити кредитний ліміт?

Кредитний ліміт на картках українців – це дуже зручна опція. Особливо вона актуальна в умовах війни, коли наявність коштів для громадян стала життєво важливою. Та більшість банків наразі не дозволяє українцям збільшувати ліміти на своїх кредитках. Сьогодні ми розповімо, у яких фінустановах діють найсуворіші обмеження, а де все ще готові надавати довільні суми у розстрочку?





Не більше, ніж до війни

Не зважаючи на заклик фінансового комітету Верховної Ради не обмежувати кредитні ліміти громадян, та навіть збільшувати їх в разі потребі, банки не спішать роздавати гроші направо і наліво. Більша частина фінустанов зафіксувала максимальні суми позики для своїх клієнтів на довоєнному рівні.

Зокрема у державному Ощадбанку повідомили, що не будуть розглядати жодні прохання щодо підвищення лімітів на кредитних картках. Такої ж позиції притримується й ПриватБанк, який обмежив кредитні можливості своїх клієнтів тими сумами, до яких вони мали доступ ще перед війною.

У банку ПУМБ правила виявилися ще суворішими. Фінустанова встановила для всіх клієнтів один і той самий кредитний ліміт на рівні 5 тис. грн., а опція його підвищення взагалі не розглядається.

Monobank готовий піти на поступки

Єдиним банком, який згоден підвищувати кредитні ліміти, наразі є Monobank. Тут готові розглянути прохання клієнта про збільшення суми позики. Однак приймаючи рішення банк прискіпливо вивчить кредитну історію, доходи та рівень активності клієнта, і лише тоді можливо піде йому назустріч.

Клієнтам Моно варто пам’ятати, що під час створення запиту на збільшення ліміту краще не просити надто велику суму, яка в 2-3 рази перевищує попередню. Інакше банк найімовірніше відмовить у проханні, а кількість заявок на підвищення суми позики в Monobank обмежені. За актуальними правилами попрохати про зміну ліміту можна лише двічі на місяць.

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