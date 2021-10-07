Пенсії помітно зростуть: уряд виділив мільярди на підвищення

Вже з 1 грудня 2021 року розмір мінімальної пенсії зросте до 2600 гривень (сьогодні ця сума 2400 грн 00 копійок). Для цього з бюджету виділено 18,5 млрд. грн. Уряд запевнив, що кошти у бюджеті є. В новому 2022 році пенсіонерів теж чекатиме підвищення. Про це офіційно заявив Денис Шмигаль. Це був запланований крок, а також необхідність для економічної стабільності громадян.





Оскільки очікується підвищення мінімальної зарплатні в Україні, то і пенсійні виплати звісно стануть більшими. Раніше мінімальний розмір пенсії для людей старше 65 років становив 2400 грн. Отримували її лише ті, хто мав 30/35 років стажу.

Виділені 18,5 мільярдів гривень допоможуть планомірно збільшувати розміри пенсій усім українцям.

Вже з 1-го жовтня громадяни, яким виповнилося 75-80 років отримуватимуть додаткові 400 гривень. Люди, яким 80 і більше років отримують на 500 грн. більше.

Міністерство Соціальної політики України поділилося планами щодо поетапного зростання пенсії:

З першого січня 2022 року підвищать пенсії людям з інвалідністю та ліквідаторам на ЧАЕС (Чорнобильській Атомній Електричній Станції). З 1.03 зростуть виплати ще для понад 10 млн. українців, лише для тих, кому більше ніж 75 років. 1.07.2022 збільшать розмір мінімальної пенсії для недієздатних українців. 1.10.2022 прогнозоване підвищення одноразово зі зростанням розміру мінімальної заробітної плати.

Уряд уже підтримав ці законопроєкти. Після підписання бюджету на 2022 рік він набере чинності. Денис Шмигаль пояснив, що обраний курс та реформи дають змогу вперше за майже 8 років (із 2014 по 2022) підвищити пенсії для усіх пенсіонерів, а не для окремих груп.

Також зараз розробляють план по введенню в дію системи накопичувальної пенсії. Вона вже доказала свою ефективність у розвинутих країнах. Тепер настав час України.